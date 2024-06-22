يورو 2024 - لابورت: الانتقادات طبيعية للاعب كرة القدم ولكن نطلب عدم التشهير

السبت، 22 يونيو 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

إيميرك لابورت

أبدى إمريك لابورت لاعب منتخب إسبانيا والنصر السعودي غضبه من الانتقادات التي تعرض لها بسبب الانضمام للمنتخب في يورو 2024.

وقال لابورت خلال مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة ألبانيا: "لقد كان هناك الكثير حول انضمامي للمنتخب على الرغم من عدم وجود معلومات كافية عند الناس حول لياقتي البدنية ولكنني وصلت عندما طلب مني وقمت بتجهيز نفسي".

وعن مشاركته في اليورو بعد موسم في السعودية قال: "لكل دوري مستوى مختلف ولكن الإيقاع متشابه كما ألاحظ وأنا واصلت الاستعداد لهذه البطولة وما يمكنني قوله هو أننا لاعبين محترفين وكنا قادرين على الاستعداد قبل اليورو وأنا في حالة جيدة للمنافسة".

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وتابع "تحدثت مع المدرب قبل الانضمام للسعودية، بالطبع المنتخب مهم جدا وهو المكان الذي أستمتع باللعب فيه أكثر وفي كل مرة ارتدي قميص إسبانا أشعر بالفخر".

وأضاف "يتعرض لاعبو كرة القدم للانتقادات من الكثير من الأشخاص وكل واحد يبدي رأيه ولكن ما نطلبه هو عدم التشهير لأنه يؤثر على العائلات ومن الضروري في مثل تلك الأوقات عدم زحزحة الاستقرار".

وعن إمكانية العودة للدوري الإسباني في الموسم المقبل قال: "لقد وقعت على عقد لمدة 3 سنوات مع النصر وأنا ملتزم مع فريقي ولا يمكنني قول المزيد".

وشارك لابورت في مباراة إيطاليا بالكامل وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في أول مباراتين على إيطاليا وكرواتيا ليحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات حتى الآن.

إيمريك لابورت إسبانيا يورو 2024
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