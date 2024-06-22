تشكيل يورو 2024 – رباعي وسط لـ جورجيا.. وثلاثي هجومي في التشيك

السبت، 22 يونيو 2024 - 15:06

كتب : FilGoal

ويلي سانيول مدرب جورجيا

أعلن ويلي سانيول مدرب جورجيا وإيفان هاسيك المدير الفني لمنتخب تشيك، تشكيلتي فريقيهما استعدادا لمباراتهما اليوم السبت.

ويلتقي منتخب جورجيا بمنافسه التشيك في ملعب فولكسبارك في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وجاء تشكيل جورجيا كالتالي:

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في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

في الدفاع: لاشا دفالي- جورام كاشيا- سابا كفير كفيليا

في الوسط: جيورجي تزيتايشفيلي- أنزور ميكفابيشفيلي- جيورجي كوشوراشفيلي- أوتار كاكابادزي

في الهجوم: كفارا كفاراتسخيليا- زوريكو دافيتاشفيلي- جيورج ميكوتادزي

أما تشكيل التشيك فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جايندريش ستانيك

في الدفاع: لاديسلاف كرييتشي- روبن هراناك- توماس هوليس

في الوسط: ديفيد جوراسيك- توماس سوتشي- لوكاس بروفود- فلاديمير كوفال

في الهجوم: آدم هلوزيك- باتريك شيك- فاكلاف سيرني

ويتصدر منتخب تركيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال.

فيما يأتي منتخب التشيك ثالثا بدون أي نقطة بفارق الأهداف عن جورجيا.

جورجيا التشيك يورو 2024
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