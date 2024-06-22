يورو 2024 - بيبي: اللاعب الأكبر سنا؟ أعرف جيدا ما يمكنني تقديمه

السبت، 22 يونيو 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

البرتغال - التشيك - بيبي

يثق البرتغالي بيبي في قدرته على تقديم الإضافة لمنتخب رغم أنه اللاعب الأكبر سنا في يورو 2024.

بيبي صاحب الـ 41 عاما هو اللاعب الأكبر سنا في البولة التي تستضيفها ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

وقال عبر بي إن سبورتس: "اللاعب الكبرأأكبر سنا في اليورو؟ أتعامل مع الأمر بشكل طبيعي وأحاول الاستمتاع بكل لحظة كما لو كانت الأولى. أعرف جيدا ما يمكنني تقديمه لفريقي".

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وأضاف "المنافسة صعبة في البطولة ولكننا مستعدون لتخطي كافة الصعوبات التي ستعترض طريقنا".

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة تركيا مساء السبت في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من يورو 2024.

منتخب البرتغال فاز على التشيك في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، ليتقاسم الصدارة مع تركيا بعد فوزها على جورجيا 3-1.

بيبي صاحب الأصول البرازيلية بدأ مسيرته مع منتخب البرتغال في عام 2007.

وخاض مدافع ريال مدريد السابق 138 مباراة بقميص منتخب البرتغال وسجل 8 أهداف.

منتخب البرتغال بيبي
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