دانيلو: عانيت من الاكتئاب في ريال مدريد.. وكنت قريبا من ترك كرة القدم

السبت، 22 يونيو 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

دانيلو ريال مدريد

كشف دانيلو لاعب يوفنتوس ومنتخب البرازيل عن كواليس فترته الصعبة التي لعب فيها مع ريال مدريد.

ولعب دانيلو لمدة موسمين مع ريال مدريد قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي ومنه إلى يوفنتوس.

وقال دانيلو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "خلال موسمي الأول مع ريال مدريد عانيت من الاكتئاب، كنت ضائعا وشعرت أنني غير مفيد على أرض الملعب ولم أتمكن من إكمال تمريرة للاعب على بعد 5 متر وكان الأمر وكأنني غير قادر على الحركة، شغفي لكرة القدم اختفى وكنت أريد فقط العودة للبرازيل وعدم لعب كرة القدم من جديد".

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وتابع "في مواجهة ديبورتيفو ألافيس سرق ثيو هيرنانديز الكرة مني وأرسل عرضية سجلوا منها هدفا وفزنا 4-1، لقد كان خطأ لا يمكن ارتكابه في ريال مدريد ولن أنسى أبدا عودتي للمنزل وعدم قدرتي على النوم وكتبت في دفتر يومياتي لقد حان وقت ترك كرة القدم، وكان عمري حينها 24 عاما".

وأضاف "لم أتمكن من إخبار أي شخص بما شعرت به، كاسيميرو حاول مساعدتي ولكن لم أتمكن من إخباره والموضوع بدأ يكبر أكثر مع الوقت ولكن بعد أشهر من المعاناة بدأت في زيارة استشاري نفسي وتمكن من إنقاذ مسيرتي، وأهم درس علمه لي كان مشاهدة المباريات بأعين طفل".

الظهير البرازيلي شارك في 56 مباراة بقميص ريال مدريد وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع 9 آخرين.

دانيلو ريال مدريد
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