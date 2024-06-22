آس: ريال مدريد يخطط لإعادة حكيمي

السبت، 22 يونيو 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

احتفال مبابي مع أشرف حكيمي

يخطط ريال مدريد لإعادة المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان إلى صفوفه.

ويمتد تعاقد حكيمي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيجدد عقد داني كارفخال موسما إضافيا حتى صيف 2026.

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وأوضحت التقارير أن ريال مدريد سيتجه للتعاقد مع حكيمي في صيف 2026 ليحل محل كارفخال.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سينتظر نهاية تعاقد حكيمي مع النادي الباريسي لضمه بشكل مجاني ولم شمله مجددا مع كيليان مبابي.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده مع بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

حكيمي لعب في ريال مدريد موسم 2017-2018 بعدما تدرج في ناشئينه.

ولعب الدوري المغربي موسمين بقميص بوروسيا دورتموند معار من الملكي قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان ويحصد معه لقب الدوري الإيطالي.

ويرتدي حكيمي قميص باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 الذي حصد معه بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان أشرف حكيمي
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