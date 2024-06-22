يورو 2024 – لوك شو يواصل الغياب عن مران إنجلترا

السبت، 22 يونيو 2024 - 13:22

كتب : FilGoal

لوك شو وداني ويلباك - برايتون ومانشستر يونايتد

واصل لوك شو الظهير الأيسر لمنتخب إنجلترا الغياب عن مران فريقه الجماعي استعدادا للقاء سلوفينيا الثلاثاء المقبل.

لوك شاو

النادي : مانشستر يونايتد

إنجلترا
يورو 2024

ويغيب لوك شو عن المشاركة في البطولة في ظل إصابته التي تعرض لها قبل عدة أشهر.

وكان جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا اصطحت لوك شو للبطولة مؤكدا أنه سوف يواصل التأهيل ويستطيع المشاركة في المباريات بلا مشكلة.

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لكن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج كشف سابقا أن لوك شو لن يستطيع المشاركة في المباريات إلا حال تأهل إنجلترا إلى دور الـ16

ويعتمد منتخب إنجلترا على كيران تريبيير الظهير في مركز الظهير الأيسر بدلا من مركزه المعتاد في الناحية اليمنى.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بأربع نقاط يليه الدنمارك بنقطتين بفارق الأهداف عن سلوفينيا وأخيرا صربيا بنقطة وحيدة.

لوك شو إنجلترا يورو 2024
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