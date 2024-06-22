يورو 2024 – لوك شو يواصل الغياب عن مران إنجلترا

واصل لوك شو الظهير الأيسر لمنتخب إنجلترا الغياب عن مران فريقه الجماعي استعدادا للقاء سلوفينيا الثلاثاء المقبل.

ويغيب لوك شو عن المشاركة في البطولة في ظل إصابته التي تعرض لها قبل عدة أشهر.

وكان جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا اصطحت لوك شو للبطولة مؤكدا أنه سوف يواصل التأهيل ويستطيع المشاركة في المباريات بلا مشكلة.

لكن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج كشف سابقا أن لوك شو لن يستطيع المشاركة في المباريات إلا حال تأهل إنجلترا إلى دور الـ16

ويعتمد منتخب إنجلترا على كيران تريبيير الظهير في مركز الظهير الأيسر بدلا من مركزه المعتاد في الناحية اليمنى.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بأربع نقاط يليه الدنمارك بنقطتين بفارق الأهداف عن سلوفينيا وأخيرا صربيا بنقطة وحيدة.