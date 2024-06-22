إندريك: فقدت النطق بعد الحديث مع نيمار.. ولا أتحدث مع زملائي عن ريال مدريد

كشف إندريك لاعب منتخب البرازيل عن شعوره بالعجز عن الكلام بعد الحديث مع نيمار مثله الأعلى عبر الهاتف.

ويستعد إندريك للمشاركة مع البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.

وقال إندريك في مؤتمر صحفي قبل انطلاق مباريات البرازيل في البطولة: "الله فقط يعلم متى سأكون لاعب أساسي وسأنتظر الوقت المناسب، ولكن أنا سعيد جدا بالتواجد هنا وبالثقة التي أحصل عليها من المدرب، وأعرف أنه يفعل الأفضل للبرازيل والأفضل لإندريك ورودريجو وفينيسيوس".

وواصل "لا أتحدث كثيرا عن ريال مدريد مع رودريجو وفينيسيوس وميليتاو لأننا الآن في المنتخب الوطني وهذا ليس الوقت المناسب ولكنني تحدث كثيرا معهم من قبل، هؤلاء اللاعبين حققوا دوري أبطال أوروبا لتوهم وأنا سعيد بالتواجد معهم ولكن الآن يجب أن نتحدث عن البرازيل فقط وعندما أذهب إلى ريال مدريد سيمكنني التحدث عن المدينة والفريق".

وتابع "سعيد جدا باللعب مع المنتخب الوطني للبلد التي ولدت بها، هذا حلمي واعتدت على ذلك الأمر بسرعة لأنني كنت لاعب محترف منذ سن الـ 16".

وشدد "كنت سعيدا جدا عندما وصلت إلى أورلاندو، لقد كان حلما لي ولعائلتي لأنه المكان الذي تتواجد به مدينة ديزني، جميع العائلات تتمنى التواجد هنا وأحد أهدافي كان اصطحاب أخي إلى ديزني كهدية".

وأكمل "وعن ارتداء رقم 9 في البرازيل قال: "هو رقم يحلم أي مهاجم بارتدائه ولكن أنا لا أنظر إلى ماضي ذلك الرقم، أريد فقط أن ألعب ولا أفكر فيما خلفه وأريد مساعدة فريقي فقط".

وأضاف "نيمار شخص رائع، لقد كان مع ماركينيوس في أحد الأيام وتحدثا معي عبر الهاتف وكنت قادرا على الحديث معه خارج معسكر المنتخب وحينها فقدت النطق، هو شخص شاهدته يلعب مع سانتوس ثم برشلونة والآن مع الهلال، هو ظاهرة وألهمني كشخص وأتمنى تواجده في المنتخب لألتقط صورة معه وأطلب منه النصيحة بسبب خبرته الكبيرة في الحياة".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة بجانب كل من كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا.