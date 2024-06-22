يورو 2024 - فان دايك: أعتقد أن هدف سايمونز ضد فرنسا صحيح.. والتعادل نتيجة جيدة

السبت، 22 يونيو 2024 - 11:57

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - هولندا - يورو 2024

يعتقد فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا أن بلاده استحقت الفوز على فرنسا في ظل أن الهدف الذي سجله زميله تشافي سايمونز كان صحيحا ولم يكن به شبهة تسلل.

وتعادل منتخب هولندا مساء أمس الجمعة مع منافسه فرنسا سلبيا بدون أهداف في ثاني جولات يورو 2024 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث فان دايك عقب المباراة للصحفيين قائلا: "أعتقد أنه كان هدفا صحيحا، لقد رأيت اللقطة من الخلف وأعتقد أنه صحيح".

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واستدرك "لكن الحكم لم يحتسبه وهذا أمر مؤسف".

وعن التعادل قال: "لعبنا جيدا في الهجمات المرتدة، الحصول على نقطة أمر جيد فأنت تلعب ضد فرنسا، لذا الأمر ليس مفاجئا أنك تواجه صعوبات خلال عدة لحظات من المباراة".

وأكمل مدافع ليفربول "ربما كان ينبغي علينا الحصول على نتيجة أفضل لكن على الأقل لم نخسر، وحارس مرماهم كان جيدا والأمر مازال في أيدينا لتصدر المجموعة".

ويتصدر منتخب هولندا المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا.

ويلتقي منتخب هولندا مع النمسا في الجولة الأخيرة فيما تواجه فرنسا منافستها بولندا.

فان دايك هولندا فرنسا يورو 2024
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