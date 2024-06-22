صراع ثلاثي سعودي على ضم ناتشو

دخل القادسية ضمن صراع الأندية السعودية على ضم المدافع الإسباني ناتشو.

وانتهى تعاقد ناتشو مع ريال مدريد بنهاية الموسم وبات لاعبا حرا يمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

القادسية بدأ التفاوض بشكل رسمي مع ناتشو لضمه بداية من الموسم المقبل، خاصة ان الفريق يملك مشروعا طموحا ويرغب في المنافسة على الألقاب.

دخول القادسية في سباق ضم ناتشو جاء بعدما كثف اتحاد جدة مفاوضاته مع المدافع الإسباني خلال الأسابيع الماضية.

فيما ذكرت منصة "ريليفو" الإسبانية، أن فيرناندو هييرو المدير الرياضي الجديد للنصر يكثف اتصالاته مع ناتشو لإقناعه بالانتقال إلى النادي السعودي.

وأوضحت التقارير أن هييرو تحدث مع ناتشو لإقناعه باختيار النصر السعودي.

ناتشو منفتح على جميع العروض سواء في أوروبا أو خارجها من أمريكا والدوري السعودي ولا يستبعد أي خيار.

ولم يلعب ناتشو في أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية إذ لم ينتقل حتى إلى أي فريق على سبيل الإعارة.