كوبا أمريكا 2024 - الصدارة أرجنتينية.. بيرو تتعادل مع تشيلي في يوم الأرقام التاريخية

السبت، 22 يونيو 2024 - 10:46

كتب : FilGoal

بيرو ضد تشيلي في كوبا أمريكا 2024

تعادل منتخب بيرو سلبيا بدون أهداف مع منافسه تشيلي فجر اليوم السبت في أولى جولات كوبا أمريكا 2024.

وأقيمت المباراة في ملعب دالاس كاوبويز ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك كل من الأرجنتين وكندا.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة إذ أن كل منتخب حظي بتسديدتين فقط على مرمى الآخر.

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وشهدت المباراة أكبر لاعب سنا في تاريخ كوبا أمريكا وهو حارس تشيلي كلاوديو برافو إذ يبلغ من العمر 41 عاما.

كما ظهر ثاني أكثر لاعب في البطولة لكنه تواجد على مقاعد البدلاء وهو البيروفي باولو جيريرو.

هذا بالإضافة لأن مدرب بيرو خورخي فوساتي هو أكبر مدير فني يدير مباراة في تاريخ البطولة إذ يبلغ من العمر 71 عاما.

وكان منتخب الأرجنتين فاز فجر أمس الجمعة على كندا بهدفين مقابل لا شيء سجلهما جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

وسيلتقي منتخب بيرو مع كندا يوم الثلاثاء المقبل في الوقت الذي ستواجه فيه تشيلي منافستها الأرجنتين.

وتقام كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

بيرو تشيلي كوبا أمريكا
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