مواعيد مباريات السبت 22 يونيو - البرتغال ضد تركيا في اليورو.. والدوري المصري

السبت، 22 يونيو 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

البرتغال - التشيك - رونالدو

تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 22 يونيو 2024.

يورو 2024

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جورجيا × التشيك.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

تركيا × البرتغال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

بلجيكا × رومانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري

طلائع الجيش × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

إنبي × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كوبا أمريكا

الإكوادور × فنزويلا.. 1:00 صباحا.

المكسيك × جامايكا.. 4:00 صباحا.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

يورو 2024 الدوري المصري مواعيد مباريات السبت
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