مواعيد مباريات السبت 22 يونيو - البرتغال ضد تركيا في اليورو.. والدوري المصري
السبت، 22 يونيو 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات يورو 2024.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 22 يونيو 2024.
يورو 2024
جورجيا × التشيك.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
تركيا × البرتغال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
بلجيكا × رومانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري المصري
طلائع الجيش × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
إنبي × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
كوبا أمريكا
الإكوادور × فنزويلا.. 1:00 صباحا.
المكسيك × جامايكا.. 4:00 صباحا.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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