يورو 2024 - ديشامب: هذا ندمي الوحيد في لقاء هولندا.. وكانتي مفيد جدا لنا

السبت، 22 يونيو 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

أشاد ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا بأداء نجولو كانتي أمام هولندا، وكشف عن ندمه الوحيد.

وتعادل منتخبا فرنسا وهولندا سلبيا بدون أهداف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من يورو 2024.

وقال ديشامب عبر RMC الفرنسية: "الندم الوحيد في المباراة هي الكفاءة، كانت مباراة بحدة كبيرة، المنتخب الهولندي كان أكثر حذرا من المعتاد".

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وأكمل "مقارنة بالمنافس كان لدينا 36 ساعة أقل من هولندا من أجل الاستشفاء لهذه المباراة، فعلنا كل شيء ممكن من أجل التعافي بأكبر قدر ممكن".

ولعب منتخب هولندا يوم 16 يونيو في الرابعة عصرا، وخاض منتخب فرنسا مباراته في اليوم التالي في العاشرة مساءً.

وواصل "كيليان هو كيليان، لن نقارنه بأي لاعب آخر، برادلي باركولا لديه جودة وهذا سبب تواجده، يفعل أشياءً جيدة في التدريبات، وفي مباراة مثل هذه من الصعب إشراكه في النهاية لصنع الفارق، الفريق كان متوازنا وكنا قادرين على صناعة خطورة والدفاع بشكل جيد".

وأتم "كانتي متألق، هذا مفيد جدا لنا، لدينا العديد من اللاعبين القادرين على بدء المباراة خاصة في الوسط، لكن كانتي لديه قدرة مثيرة جدا على إبراز نفسه".

وبذلك تتصدر هولندا المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن فرنسا.

أما فيما يخص رهاننا السابق بشأن بولندا، وبما أن الأولوية للمواجهات المباشرة، فقد ضمنت بولندا خالية الوفاض المركز الرابع حتى لو هزمت فرنسا، نظرا لاحتلال النمسا (التي هزمت بولندا) المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الختام سيشهد مباراة ترتيبية لفرنسا تطارد فيها الصدارة حين تواجه بولندا، أما النمسا فستحاول الهروب من المركز الثالث حين تلاقي هولندا.

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