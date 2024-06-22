يورو 2024 – كومان: لا أعتقد أن هدفنا من تسلل.. والتعادل نتيجة جيدة.

السبت، 22 يونيو 2024 - 00:56

كتب : FilGoal

رونالد كومان - منتخب هولندا

يعتقد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن هدف لاعبه تشافي سيمونز صحيح وليس من موقف تسلل.

وتعادل منتخب هولندا مع فرنسا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني الهولندي خلال المؤتمر الصحفي: "لقد دافعنا بشكل جيد، على الرغم من أنه في النهاية حصلوا على فرص أفضل".

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وأضاف "نقطة واحدة جيدة، لقد رأيت أن فرنسا وافقت عليها أيضا في النهاية، وفي الحقيقة هذه النتيجة كانت أقصى ما يمكن الحصول عليه".

وأكمل "إذا قمت بالتغيير بشكل هجومي أكثر، فسوف نتخلى أيضا عن مساحة أكبر ولا أعتقد أن هذا الفريق جاهز لذلك".

وتابع "لدينا أربع نقاط من مباراتين ولعبنا ضد المرشحين الكبار، ثم يمكنك أن تقول باللغة الهولندية إن الأمر كان مملا ودفاعيا، وهذا مسموح به، لكن فرنسا لم تفعل شيئا حيال ذلك أيضا".

وعن هدف تشافي سيمونز الملغي قال: "لا أعتقد أن دينزل قد أعاق رؤية حارس المرمى، وإذا كان هناك لاعب متسلل ولكن لا يعيق حارس المرمى فهو هدف".

وتتصدر هولندا المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف المسجلة عن فرنسا.

وتأتي النمسا في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما تتذيل بولندا بدون نقاط.

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