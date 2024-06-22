سويلم: لم أكن موفقا في "خروج الزمالك من المنافسة".. وعقوبة عدم لعب القمة هي الانسحاب

رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية على تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك، بخصوص اعتراضه على تصريحاته السابقة ورفض النادي الأبيض للعب القمة أمام الأهلي يوم الثلاثاء 25 يونيو.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "إذا أحضرت خبيرا عالميا لترتيب جدول الدوري لن يستطيع. عامر حسين لا يجامل أي من الأندية، وكل المشاركين في البطولات الإفريقية تم تأجيل مباريات لهم".

وأضاف "عدم ترتيب المؤجلات؟ هذا الكلام ليس صحيحا. كل الفرق تلعب المؤجلات بترتيبها الصحيح بالتوازي مع جولات الدوري الحالية".

وأوضح "لم أكن موفقا حين قلت إن الزمالك خارج المنافسة لأني لست من يحدد هذه الأمور، ولكن المقصود بها هو السؤال: ما سبب دخول الزمالك في مشكلة؟ حيث لن يكون في آخر 3 مباريات تحدد البطل على سبيل المثال، ولكني لا أقلل أبدا من نادي الزمالك".

وعن رفض الزمالك للعب القمة قال: "يجب أن يلتزم الجميع بالجدول. لا يصح أن يقول أي نادٍ "لا لن ألعب هذه المباراة".

وأكمل "لا يوجد شيء اسمه اعتذار عن عدم لعب مباراة في الدوري. العقوبة ستكون عقوبة انسحاب وخصم 3 نقاط وفقا للائحة".

وأخيرا عن شكوى الزمالك ضده أمام الرابطة قال: "يمكنهم فعل ذلك أيضا في مجلس النواب أو في محافظة الشرقية التي أنتمي لها".