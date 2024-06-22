سويلم: لم أكن موفقا في "خروج الزمالك من المنافسة".. وعقوبة عدم لعب القمة هي الانسحاب

السبت، 22 يونيو 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

ثروت سويلم

رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية على تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك، بخصوص اعتراضه على تصريحاته السابقة ورفض النادي الأبيض للعب القمة أمام الأهلي يوم الثلاثاء 25 يونيو.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "إذا أحضرت خبيرا عالميا لترتيب جدول الدوري لن يستطيع. عامر حسين لا يجامل أي من الأندية، وكل المشاركين في البطولات الإفريقية تم تأجيل مباريات لهم".

وأضاف "عدم ترتيب المؤجلات؟ هذا الكلام ليس صحيحا. كل الفرق تلعب المؤجلات بترتيبها الصحيح بالتوازي مع جولات الدوري الحالية".

أخبار متعلقة:
سالم: سنشكو سويلم وما قاله عذر أقبح من ذنب.. والأهلي ليس طرفا في الأزمة فاروق: طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة ولكن وكيله: هذا موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك كاف يعلن تلقيه عروضا جذابة لاستضافة السوبر الإفريقي 2024

وأوضح "لم أكن موفقا حين قلت إن الزمالك خارج المنافسة لأني لست من يحدد هذه الأمور، ولكن المقصود بها هو السؤال: ما سبب دخول الزمالك في مشكلة؟ حيث لن يكون في آخر 3 مباريات تحدد البطل على سبيل المثال، ولكني لا أقلل أبدا من نادي الزمالك".

وعن رفض الزمالك للعب القمة قال: "يجب أن يلتزم الجميع بالجدول. لا يصح أن يقول أي نادٍ "لا لن ألعب هذه المباراة".

وأكمل "لا يوجد شيء اسمه اعتذار عن عدم لعب مباراة في الدوري. العقوبة ستكون عقوبة انسحاب وخصم 3 نقاط وفقا للائحة".

وأخيرا عن شكوى الزمالك ضده أمام الرابطة قال: "يمكنهم فعل ذلك أيضا في مجلس النواب أو في محافظة الشرقية التي أنتمي لها".

ثروت سويلم الزمالك الدوري المصري أحمد سالم
نرشح لكم
سالم: سنشكو سويلم وما قاله عذر أقبح من ذنب.. والأهلي ليس طرفا في الأزمة فاروق: طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة ولكن وكيله: هذا موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك الزمالك: مستجدات رفع القيد.. وعواد سيحصل على عقابه بناء على التحقيقات قمة الدوري - موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 طبيب الزمالك يكشف مدى قوة إصابة حسام عبد المجيد مؤتمر خطاب: الأخطاء تحسم المباريات.. ونعاني من إجهاد بسبب السفر
أخر الأخبار
يورو 2024 - ديشامب: هذا ندمي الوحيد في لقاء هولندا.. وكانتي مفيد جدا لنا ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – كومان: لا أعتقد أن هدفنا من تسلل.. والتعادل نتيجة جيدة. ساعة | ألمانيا 2024
الخاسر لم يلعب ساعة | ألمانيا 2024
سويلم: لم أكن موفقا في "خروج الزمالك من المنافسة".. وعقوبة عدم لعب القمة هي الانسحاب ساعة | الدوري المصري
سالم: سنشكو سويلم وما قاله عذر أقبح من ذنب.. والأهلي ليس طرفا في الأزمة 2 ساعة | الدوري المصري
فاروق: طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: هذا موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن تلقيه عروضا جذابة لاستضافة السوبر الإفريقي 2024 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز