سالم: سنشكو سويلم وما قاله عذر أقبح من ذنب.. والأهلي ليس طرفا في الأزمة

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن تقدمه بشكوى ضد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية على خلفية تصريحاته السابقة.

وقال سالم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك لم يتسبب في ارتباك الجدول بل تضرر منه. سنتقدم بشكوى ضد ثروت سويلم أمام رابطة الأندية حيث قال إن الزمالك خارج المنافسة وأرفض هذه النغمة تماما. وهل خروجنا من المنافسة يسقط حقوقنا"؟

وأضاف "السؤال هو ما اعتبار ترتيب المباريات الذي يجعل بعض الفرق تلعب ضد البعض الآخر مباراتي الدور الأول والثاني، بينما فرق أخرى لم تواجه منافسيها في الدور الأول حتى الآن"؟

وتابع "الأهلي ليس طرفا في الأزمة على الإطلاق، المشكلة أن مباراة الأهلي هي المقبلة يوم الثلاثاء. إن كان أي فريق آخر سيظل موقفنا هو نفسه. الطلب عام وهدفنا انضباط الجدول مثل بقية العالم".

وأكمل "لن نلعب مباراة الأهلي. المبادئ والمواقف الثابتة والوصول لأي حق أمور لها خسائر، ومهما كانت نحن مستعدون لتقديم أي تضحيات بلا أي ألم طالما أننا على قناعة بأننا أصحاب الحق".

وأوضح "إذا طلبوا مننا لعب أي مباراة من الدور الأول يوم الثلاثاء سنلعبها. وليس لدينا مشكلة في لعب كل المؤجلات بترتيبها المنطقي الطبيعي، بدلا من لعب مباراة من الأسبوع السابع ثم مباراة من الأسبوع الـ 22 ثم مباراة من الخامس وهكذا".

وأردف "لماذا لا ألعب ضد بلدية المحلة في الدور الأول أو الثاني بينما ألعب مع المصري ذهابا وإيابا والأهلي لا يلعب مع بيراميدز ذهابا أو إيابا"؟

واختتم "ما قاله ثروت سويلم عذر أقبح من ذنب. كنت أتمنى أن يكتفي بإبداء أسباب أو أعذار منطقية للتأجيلات وأخطاء التحكيم المتكررة، ولكن فوجئنا بكلامه غير الحيادي وكأنه مشجع يتحدث وليس مسؤولا وهذا ما نتحفظ عليه".