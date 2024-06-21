فاروق: طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة ولكن

أوضح محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام جاهزية طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وقال فاروق عبر MBC مصر 2: "هناك طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة".

وأكمل "وإذا رأى اتحاد الكرة ضرورة تعيين حكام أجانب للقمة، فلا مشكلة، لأنه لن يؤثر على الحكام المصريين".

وأردف "فيتور بيريرا رئيس اللجنة لا يأخذ القرارات بشكل منفرد وهو ديمقراطي جدا ويعود لنا في العديد من القرارات".

وأوضح "تقييم بيريرا كان إيجابيا لأداء محمود البنا وأحمد الغندور في مباراة الزمالك والمصري".

وتابع "تقييمي لأداء التحكيم؟ مثله مثل الدوري الدوري هناك إيجابيات وسلبيات ونعترف بوجود أخطاء".

وأتم "راض بنسبة كبيرة جدا واليوم كسبنا حكمين جدد أدارا مباراتي الأهلي والزمالك وسنعتمد على حكام جدد في السنوات القادمة مستقبلا".

وسبق أن كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الأهلي قدم طلبا لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة ووافقنا عليه".

وأتم "بالتالي ستكون قمة الأهلي والزمالك المقبلة بحكام أجانب".

مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت بطاقم حكام مصري بقيادة إبراهيم نور الدين، وشهدت فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 25 يونيو.

وتنطلق القمة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات OnTime Sports

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 6 مباريات أكثر.

أما الزمالك فيحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد