فاروق: طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة ولكن

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري

أوضح محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام جاهزية طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وقال فاروق عبر MBC مصر 2: "هناك طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة".

أخبار متعلقة:
قمة الدوري - موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة مؤتمر جوميز: هذا موقفي من خوض مباراة الأهلي.. ولقاء فاركو ليس سهلا كما يراه البعض لعب في الأهلي وآخر اكتشفه عمرو زكي.. من هما عمار ياسر ومحمد السيد اللذان شاركا ضد فاركو رحلة الاقتراب من بيراميدز بدأت.. الأهلي ينتصر بصعوبة بثنائية أمام الداخلية

وأكمل "وإذا رأى اتحاد الكرة ضرورة تعيين حكام أجانب للقمة، فلا مشكلة، لأنه لن يؤثر على الحكام المصريين".

وأردف "فيتور بيريرا رئيس اللجنة لا يأخذ القرارات بشكل منفرد وهو ديمقراطي جدا ويعود لنا في العديد من القرارات".

وأوضح "تقييم بيريرا كان إيجابيا لأداء محمود البنا وأحمد الغندور في مباراة الزمالك والمصري".

وتابع "تقييمي لأداء التحكيم؟ مثله مثل الدوري الدوري هناك إيجابيات وسلبيات ونعترف بوجود أخطاء".

وأتم "راض بنسبة كبيرة جدا واليوم كسبنا حكمين جدد أدارا مباراتي الأهلي والزمالك وسنعتمد على حكام جدد في السنوات القادمة مستقبلا".

وسبق أن كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "الأهلي قدم طلبا لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة ووافقنا عليه".

وأتم "بالتالي ستكون قمة الأهلي والزمالك المقبلة بحكام أجانب".

مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت بطاقم حكام مصري بقيادة إبراهيم نور الدين، وشهدت فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 25 يونيو.

وتنطلق القمة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قنوات OnTime Sports

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 6 مباريات أكثر.

أما الزمالك فيحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد

طاقم تحكيم محمد فاروق لجنة الحكام
نرشح لكم
سويلم: لم أكن موفقا في "خروج الزمالك من المنافسة".. وعقوبة عدم لعب القمة هي الانسحاب سالم: سنشكو سويلم وما قاله عذر أقبح من ذنب.. والأهلي ليس طرفا في الأزمة وكيله: هذا موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك الزمالك: مستجدات رفع القيد.. وعواد سيحصل على عقابه بناء على التحقيقات قمة الدوري - موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 طبيب الزمالك يكشف مدى قوة إصابة حسام عبد المجيد مؤتمر خطاب: الأخطاء تحسم المباريات.. ونعاني من إجهاد بسبب السفر
أخر الأخبار
يورو 2024 - ديشامب: هذا ندمي الوحيد في لقاء هولندا.. وكانتي مفيد جدا لنا ساعة | ألمانيا 2024
يورو 2024 – كومان: لا أعتقد أن هدفنا من تسلل.. والتعادل نتيجة جيدة. ساعة | ألمانيا 2024
الخاسر لم يلعب ساعة | ألمانيا 2024
سويلم: لم أكن موفقا في "خروج الزمالك من المنافسة".. وعقوبة عدم لعب القمة هي الانسحاب ساعة | الدوري المصري
سالم: سنشكو سويلم وما قاله عذر أقبح من ذنب.. والأهلي ليس طرفا في الأزمة 2 ساعة | الدوري المصري
فاروق: طاقم تحكيم مصري جاهز لإدارة مباراة القمة ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله: هذا موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن تلقيه عروضا جذابة لاستضافة السوبر الإفريقي 2024 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز