وكيله: هذا موقف جوميز من الاستمرار مع الزمالك

كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن موقفه من الاستمرار في الفترة المقبلة.

وقال أبو سليمان لقناة إم بي سي مصر 2: "جوميز لديه انتماء للزمالك، قال أكثر من مرة أنه يشعر بالسعادة مع الزمالك، وبالتالي سيكمل مع الفريق".

وأضاف "تركيزه منصب بشكل كلي على المجموعة الحالية، لا يوجد أي وقت في تدعيم الفريق بسبب كثرة المباريات المتلاحمة".

وأكمل "مع ضغط المباريات وما حدث ضد المصري وسيراميكا كليوباترا بغض النظر عن الأمور التحكيمية، عندما تكون قريبا من الفوز ولا تحققه فتفقد أعصابك، الأخطاء التحكيمية والضغوطات تجعله يشعر بالعصبية".

وأنهى حديثه قائلا: "منذ بداية التفاوض معه، كان هدفه التتويج ببطولة الكونفدرالية وكذلك كأس مصر، عندما يجتمع مدرب كبير مع نادي كذلك فطبيعي تكون رغبته التتويج بالبطولات".

وحقق الزمالك فوزا هاما على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي وعبد الله السعيد ثنائية الزمالك.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد المصري بهدفين مقابل هدف ولذلك عاد إلى الفوز مرة أخرى.

وتمكن الفارس الأبيض الخروج بدون تلقي أي هدف منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 25 بعدما انتصر بهدفين دون رد.

وأحرز مصطفى شلبي للمرة الأولى في بطولة الدوري مع الزمالك منذ مباراة سموحة في الجولة الرابعة قبل 244 يوما.

بينما بهدف السعيد فوصل إلى هدفه رقم 126 في تاريخه في الدوري المصري.

ويفصله هدف وحيد لمعادلة السيد الضظوي صاحب الـ127 هدفا في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

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