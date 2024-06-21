قمة الدوري - موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
الجمعة، 21 يونيو 2024 - 22:59
كتب : FilGoal
تستعد الكرة المصرية لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراته الأخيرة في الدوري قبل القمة.
بينما فاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 25 يونيو.
وتنطلق القمة في السابعة مساء.
وتذاع المباراة عبر قنوات OnTime Sports
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، بفارق 17 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 6 مباريات أكثر.
أما الزمالك فيحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة من 20 مباراة.
وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد
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