طبيب الزمالك يكشف مدى قوة إصابة حسام عبد المجيد

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن مدى قوة إصابة حسام عبد المجيد لاعب الفريق.

وقال أسامة عبر المركز الإعلامي للنادي: "حسام عبد المجيد شعر بثقل في العضلة الخلفية، ولكن حالته جيدة واستكمل المباراة بشكل طبيعي".

حقق الزمالك فوزا هاما على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي وعبد الله السعيد ثنائية الزمالك.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد المصري بهدفين مقابل هدف ولذلك عاد إلى الفوز مرة أخرى.

وتمكن الفارس الأبيض الخروج بدون تلقي أي هدف منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 25 بعدما انتصر بهدفين دون رد.

وأحرز مصطفى شلبي للمرة الأولى في بطولة الدوري مع الزمالك منذ مباراة سموحة في الجولة الرابعة قبل 244 يوما.

بينما بهدف السعيد فوصل إلى هدفه رقم 126 في تاريخه في الدوري المصري.

ويفصله هدف وحيد لمعادلة السيد الضظوي صاحب الـ127 هدفا في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

ووصل الزمالك بهذا الفوز إلى النقطة 34 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري من 20 مباراة.

وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 22 في المركز الـ15 من 26 مباراة.

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