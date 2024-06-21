مؤتمر خطاب: الأخطاء تحسم المباريات.. ونعاني من إجهاد بسبب السفر

يرى أحمد خطاب المدير الفني لـ فاركو أن الأخطاء هي التي تحسم المباريات ولذلك خسر ضد الزمالك.

وحقق الزمالك فوزا هاما على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال خطاب خلال المؤتمر الصحفي: "كنت أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مركزه في جدول الترتيب".

وأضاف "الأخطاء هي التي تحسم المباراة، ونحن ارتكبنا اثنين تسببا في إهدار المباراة، لكني دائما أعذر اللاعبين لأنهم لم يقصدوا تلك الأخطاء".

وأكمل "الفريق يعاني من حالة إجهاد بسبب السفر وتلاحم المبارايات خلال الفترة الأخيرة".

وتابع "دائما نلعب على المكسب، من أجل حصد الثلاث نقاط في كل مباراة وأتمنى تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأوضح "لدينا غيابات كثيرة مثل الزمالك، جابر كامل وجيفرسون إينكادا وأحمد عوض مدافع الفريق، لكن أشكر للاعبين الذين عوضوا زملائهم الغائبين".

وأنهى حديثه قائلا: "نعمل دائما على ما هو قادم، وننظر للأمام ونتعلم من الأخطاء في المباريات الماضية من أجل تفاديها".

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