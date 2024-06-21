مؤتمر كولر: التدوير؟ لا تحاولوا إيجاد أعذار للاعبين.. والشناوي تفهم الوضع

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اتفاقه مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وطالب بعدم إيجاد أعذار للاعبين بسبب التدوير.

وانتصر الأهلي على الداخلية بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "أشركت كوكا من أجل زيادة الضغط الهجومي وتنفيذ فكرة معينة، وهذا لا يعني أنني لم أكن مقتنعا بأداء كريم فؤاد".

وأضاف "شاهدت 3-4 مباريات للداخلية وتحدثت مع الفريق عن جودة لاعبيهم خاصة أنهم خسروا مبارياتهم بسبب سوء توفيق".

وعن التدوير أجاب قائلا: "أعطي للاعبين فرصة لإثبات أنفسهم ولابد أن يستغلوا الفرص ولا يلعبوا بشكل سيء، ولا تحاولوا إيجاد أعذار لهم".

وأردف "الكل يتدرب بشكل جيد ومن لا يلعب باستمرار يتدرب أكثر ويكون أكثر جاهزية بدنية، وعليه أن يثبت أفضليته عندما يحصل على الفرصة".

وكشف سبب غياب الشناوي عن المباراة قائلا: "غاب لفترة طويلة للإصابة وبعد عودته شارك في أكثر من مباراة بفوارق زمنية قليلة مع منتخب مصر والأهلي وهو ما يمثل ضغط ذهني وبدني كبير جدا".

وتابع "الحارس يركز بشكل قوي جدا ذهنيا في المباراة لأجل الاستعداد لأي فرصة".

واستكمل "شرحت للشناوي الوضع وأنه لابد حصوله على راحة لتفادي الضغوط والحفاظ عليه، والظروف كانت مناسبة لمشاركة شوبير".

وأتم "الشناوي حارس تاريخي وتفهم الوضع وسيكون موجود في المباراة المقبلة".

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سجل هدفا الأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية، فيما سجل كريم يحيى هدف الداخلية.

الأهلي ارتقى للمركز الثاني برصيد 42 نقطة من 18 مباراة بفارق الأهداف عن المصري الذي تراجع للمركز الثالث.

وبدأ الأهلي الآن رحلة تقليص الفجوة مع بيراميدز من أجل صدارة الدوري، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 59 نقطة من 24 مباراة، ويبتعد عنه الأهلي بفارق 17 نقطة وله 6 مباريات أقل.

وحال فاز الأهلي في مؤجلاته الـ 6 سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن بيراميدز، علما بأن الفريقان لم يلتقيا حتى الآن الموسم الجاري في الدوري.

وأصبح الأهلي الأقوى هجوميا في الدوري برصيد 40 هدفا بفارق هدف عن بيراميدز.

وظل الداخلية في المركز الأخير برصيد 15 نقطة من 26 مباراة ودون أي مباراة مؤجلة.