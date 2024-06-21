مؤتمر جوميز: هذا موقفي من خوض مباراة الأهلي.. ولقاء فاركو ليس سهلا كما يراه البعض

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 22:06

كتب : إبراهيم رمضان

سيراميكا - الزمالك - جوزيه جوميز

كشف جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك عن موقفه من خوض المباراة المقبلة ضد الأهلي.

ويرفض الزمالك بقرار من مجلس إدارته لعب مباراة القمة المقبلة إلا بشروط معينة (طالع التفاصيل).

وقال المدير الفني البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "اللاعبون قدموا المطلوب منهم، والمباراة لم تكن سهلة كما يراها البعض، وفاركو فريق منظم ويجيد التحولات الهجومية، وكان منافسا صعبا".

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وأضاف "الزمالك حقق الفوز لأن الفريق نفذ المطلوب، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الانتصار، ونستحق الثلاث نقاط، ونهدي الفوز للجماهير".

وأكمل "محمد عاطف تعرض لإصابة في الركبة، ولم يخض تدريبات كافية، ومباراة فاركو كانت مناسبة له، وسينضم للقائمة في حالة احتياجنا له في مركز الظهير الأيسر".

وواصل "عمار ياسر ومحمد السيد وترافيس موتيابا لديهم الجودة، وستكون لهم فرصة للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة".

وتابع "لم أتحدث مع اللاعبين بشأن المباراة المقبلة ضد الأهلي كما تردد، لكن من الناحية الفنية أجعل اللاعبين في حالة جاهزية مستمرة، وأنا مدير فني وأؤدي دوري وفقا للمباريات التي أراها أمامي، إذا تغيرت أي أمور لا تخصني، فأنا أحترم قرار مجلس الإدارة".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا أردنا الاستعانة باللاعبين الصغار يجب أن نتقبل وجود أخطاء منهم، وألا نذبح من يخطئ، لكن مهمتي أن أساعد اللاعبين في تطوير أدائهم".

وحقق الزمالك فوزا هاما على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

ومنح جوميز راحة للاعبين من التدريبات لمدة 24 ساعة على أن يعود الفريق إلى التدريبات مساء الأحد المقبل.

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