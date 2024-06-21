لعب في الأهلي وآخر اكتشفه عمرو زكي.. من هما عمار ياسر ومحمد السيد اللذان شاركا ضد فاركو

دخل ثنائي الزمالك الشاب عمار ياسر ومحمد السيد في مباراة الفريق ضد منافسه فاركو في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقرر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك إشراك عمار ياسر بين شوطي اللقاء بدلا من ناصر ماهر.

بينما حصل محمد السيد على فرصته في المشاركة في الدقيقة 86 بديلا لمصطفى شلبي.

FilGoal.com يستعرض معلومات عن ثنائي الزمالك الشاب الذي سيتواجد مع الفريق الأول بمكسر الإمارات.

محمد السيد

وُلد محمد السيد في 20 مايو 2006 بقرية سلام بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

يجيد محمد السيد اللعب في خط الوسط ويمكنه كذلك اللعب في مركز صانع الألعاب رغم مشاركته يف مركز المدافع ببداية مسيرته.

بدأ السيد مسيرته مع نادي شيكو بالدقهلية لمدة عام ونصف ، وانتقل بعدها لأكاديمية عمرو زكي بالدقهلية لمدة عام، وبعدها قام عمرو زكي باستقدامه لاختبارات نادي الزمالك.

قام باختياره خالد مصطفى وحسام كوستا مدربين بقطاع الناشئين و البراعم في ذلك الوقت وذلك منذ ٧ سنوات .

اللاعب تدرب تحت قيادة خالد مصطفى وحسام كوستا و سيد حنفى وأحمد رزق وحاليا هو من اللاعبين الأساسيين لفريق 2005 تحت قيادة محمد عبدالله ، وحصل على بطولتين لمنطقة الجيزة ودورة نادي الصيد في مراحله العمرية.

انضم للفريق الأول بنادي الزمالك لأول مرة منذ أيام تحت قيادة معتمد جمال ، وشارك في مباراة ودية أمام الشباب الكويتي وأحرز هدفا.

انضم لمنتخب الشباب السابق مواليد 2006 في كل المعسكرات وكل البطولات ، وحصل معهم على بطولة شمال أفريقيا، كذلك انضم لمعسكر منتخب الشباب الحالي مواليد 2005 في كل المعسكرات ، وشارك معهم في بطولة شمال إفريقيا في تونس.

الزمالك وقع عقد احترافي مع محمد السيد مؤخرا لمدة 3 سنوات، ويعتبر اللاعب الشاب حازم إمام مثله الأعلى محليا وأندرياس إنيستا مثله الأعلى عالميا.

عمار ياسر

وُلد عمار ياسر في 16 أغسطس 2005 بمحافظة السويس وتعود أصوله إلى كوم امبو بمحافظة أسوان.

بدأ ياسر لعب كرة القدم من سن 4 أو 5 سنوات، وكان والده مدرب بأحد أندية السويس وهو ما ساعده ببداية مسيرته.

انضم عمار ياسر إلى الزمالك عام 2015 عن طريق اختبارات من ترشيح من حسن بصري عضو اللجنة الفنية بقطاعات الناشئين والبراعم بالنادي.

وقام سيد سلامة و أسامة عبدالله وحسام عبد المنعم المدربين بقطاعات الناشئين والبراعم في ذلك الوقت باختياره.

وسبق أن لعب عمار ياسر بصفوف الأهلي لمدة موسم ولكنه رحل برغبة والده وخاض تدريبات منفردة لمدة عام قبل أن ينضم للزمالك.

يطلق عليه لقب "كامبا" وانضم لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 لأول مرة في المعسكر الحالي تحت قيادة وائل رياض.

خاض مرانه الاول مع الزمالك تحت قيادة معتمد جمال في شهر ديسمبر الماضي وشارك في مباراة ودية أمام كسكادا واحرز هدفا.

راشفورد الزمالكاوي 🏹👌 عمار ياسر يسدد تسديدة قوية ولكن تعلو مرمى حارس فاركو شيكا #ONTime_Sports pic.twitter.com/bJgFaR4Nnd — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 21, 2024

يعد عمار ياسر من العناصر الأساسية لفريق الزمالك 2005 تحت قيادة محمد عبدالله ومثله الأعلى شيكابالا محليا ، وعالميا كيليان مبابي.

الزمالك وقع مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة عقد احترافي لمدة 5 سنوات.

وحقق الزمالك فوزا هاما على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف عن طريق مصطفى شلبي وعبد الله السعيد.