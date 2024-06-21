رحلة الاقتراب من بيراميدز بدأت.. الأهلي ينتصر بصعوبة بثنائية أمام الداخلية

بدأ الأهلي حملة الاقتراب من بيراميدز في صدارة الدوري المصري بالفوز على الداخلية بصعوبة بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 12 أقيم على استاد السلام.

سجل هدفا الأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية، فيما سجل كريم يحيى هدف الداخلية.

الأهلي ارتقى للمركز الثاني برصيد 42 نقطة من 18 مباراة بفارق الأهداف عن المصري الذي تراجع للمركز الثالث.

وبدأ الأهلي الآن رحلة تقليص الفجوة مع بيراميدز من أجل صدارة الدوري، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 59 نقطة من 24 مباراة، ويبتعد عنه الأهلي بفارق 17 نقطة وله 6 مباريات أقل.

وحال فاز الأهلي في مؤجلاته الـ 6 سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن بيراميدز، علما بأن الفريقان لم يلتقيا حتى الآن الموسم الجاري في الدوري.

وأصبح الأهلي الأقوى هجوميا في الدوري برصيد 40 هدفا بفارق هدف عن بيراميدز.

وظل الداخلية في المركز الأخير برصيد 15 نقطة من 26 مباراة ودون أي مباراة مؤجلة.





















































































































































































































































التشكيل

عاد مصطفى شوبير ومحمد هاني لتشكيل الأهلي الأساسي.

وقاد محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي للمباراة الثانية على التوالي.

في المقابل بدأ محمد علاء ظريف في هجوم الداخلية، وجاوره كل من إسلام عبد النعيم وشريف دابو.

وصف المباراة

استحوذ الأهلي على الكرة بشكل مبكر مستفيدا من تراجع لاعبي الداخلية لمنتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 13 حاول إمام عاشور كسر التكتل الدفاعي بتصويبة بعيدة المدى لكن دون خطورة على مرمى محمد مجدي.

وبعد 6 دقائق أرسل إمام عاشور تمريرة طولية صوب كهربا داخل منطقة الجزاء ومهد الأخير الكرة بالصدر لأفشة الذي تسلم وسدد كرة قوية على يسار الحارس مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

وسجل أفشة لأول مرة في الدوري المصري منذ 268 يوما.

وجاء آخر هدف سجله لاعب الوسط جاء ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من المسابقة.

وساهم أفشة الموسم الجاري في 5 أهداف بالدوري خلال 15 مباراة بتسجيل هدفين وصناعة 3.

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هدأت الأوضاع قليلا في ظل محاولات لاعبي الأهلي إضافة الهدف الثاني لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 42 تحصل إسلام عبد النعيم على ركلة جزاء للداخلية بعد تعرضه للعرقلة من ياسر إبراهيم داخل منطقة الجزاء.

وسجل كريم يحيى في الشباك هدف التعادل في الدقيقة 44 من عمر اللقاء في شباك مصطفى شوبير.

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شوط أول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

تواصل نفس الأداء في الشوط الثاني، سيطرة للأهلي وتراجع للداخلية للحفاظ على النتيجة.

ودفع مارسيل كولر بكل من أنتوني موديست وأحمد نبيل "كوكا" بدلا من حسين الشحات وكريم فؤاد، لتنشيط الجبهتين اليمنى واليسرى في الدقيقة 60.

وأهدر كهربا بغرابة فرصة تقددم الأهلي بعدما مهد موديست الكرة له برأسية داخل منطقة الست ياردات لكن الكرة مرت من تحت أقدامه.

شارك عمرو السولية وأحمد عبد القادر بدلا من رضا سليم وأفشة في محاولات كولر لفك شفرة دفاع الداخلية في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 83 شارك طاهر محمد طاهر بدلا من كهربا في آخر تغييرات الأهلي.

وبعدها مباشرة سجل عمرو السولية بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع وسكنت شباك فوزي معلنة تقدم الأهلي.

وسجل السولية أول أهدافه في الدوري المصري الموسم الجاري في ظهوره السادس بالمسابقة.

وسبق أن سجل لاعب الوسط هدفا من قبل الموسم الجاري جاء ضد سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأهدر أحمد عبد القادر في الدقيقة 90+3 فرصة إضافة الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع وتسديدة جاءت في يد الحارس لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف.

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