اقترب من صناعة التاريخ.. السعيد يقود الزمالك للفوز على فاركو

حقق الزمالك فوزا هاما على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي وعبد الله السعيد ثنائية الزمالك.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية ضد المصري بهدفين مقابل هدف ولذلك عاد إلى الفوز مرة أخرى.

وتمكن الفارس الأبيض الخروج بدون تلقي أي هدف منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 25 بعدما انتصر بهدفين دون رد.

وأحرز مصطفى شلبي للمرة الأولى في بطولة الدوري مع الزمالك منذ مباراة سموحة في الجولة الرابعة قبل 244 يوما.

بينما بهدف السعيد فوصل إلى هدفه رقم 126 في تاريخه في الدوري المصري.

ويفصله هدف وحيد لمعادلة السيد الضظوي صاحب الـ127 هدفا في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

وسجل مع الإسماعيلي 36 هدفا، ومع الأهلي 50 هدفا، ومع بيراميدز 38 هدفا، ويعتبر هذا ثاني أهدافه مع الزمالك.

ووصل الزمالك بهذا الفوز إلى النقطة 34 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري من 20 مباراة.

وتجمد رصيد فاركو عند النقطة 22 في المركز الـ15 من 26 مباراة.





































التشكيل

تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو 📋 جوزيه جوميز يواصل الاعتماد على محمد شحاتة كظهير ✅ سيد عبد الله يعوض غياب زيزو، وعودة عمر جابر ✅#في_الدوري pic.twitter.com/PQx2gaqwLN — FilGoal (@FilGoal) June 21, 2024

ضربة جزاء مبكرة؟

شك في ركلة جزاء لفاركو بعد لمسة يد على حمزة المثلوثي لكن الحكم يأمر باستكمال اللعب في الدقيقة العاشرة.

هدف أول

تمكن مصطفى شلبي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد عرضية من زياد كمال، وأقر الحكم بصحة الهدف بعد انتظار تقنية الفيديو عقب تدخل على حارس فاركو.

إنقاذ ببراعة

أنقذ محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو ببراعة رأسية حمزة المثلوثي عقب عرضية من السعيد في الدقيقة 25.

إلغاء هدف

ألغى الحكم هدفا لفاركو عن طريق سيف تيري في الدقيقة 35 بداعي التسلل.

وأهدر تيري فرصة خطيرة بتسديدة في الشباك الخارجية في الدقيقة 44.

اللجوء لتقنية الفيديو

عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء للزمالك عن طريق يوسف إبراهيم أوباما بعد تدخل من محمد سعيد شيكا في الدقيقة 49، وقرر أن يحتسبها.

وتولى السعيد تسديدها وتمكن من تسجيلها بنجاح في الدقيقة 51.

تمريرة رائعة ولكن

أضاع أوباما فرصة الهدف الثالث بعد انفراد بحارس المرمى بعد تمريرة رائعة من ترافيس موتيابا في الدقيقة 75.

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