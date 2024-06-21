انتهت في يورو 2024 - بولندا (1)-(3) النمسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بولندا ضد النمسا في الجولة الثانية لدور المجموعات في يورو 2024.

لقاء الجريحين يبحث خلاله الفريقين عن أول نقاط متاحة، حيث خسرت بولندا أمام هولندا 2-1، وخسرت النمسا أمام فرنسا 1-0.

المجموعة الرابعة يتصدرها منتخب هولندا مؤقتا بفارق عدد الأهداف المسجلة عن فرنسا، ويصطدم الكبيران في العاشرة مساء.

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ق 85 كونراد لايمر يراوغ تشيزني ولكن يسدد بجوار القائم

ق 78 جووول الثالث من علامة الجزاء بتوقيع ماركو أرناوتوفيتش

ق 77 ركلة جزاء للنمسا بعد سقوط سابيتزر إثر احتكاك مع الحارس

ق 66 جوووول الثاني للنمسا.. براس يصنع بعد 3 دقائق من نزوله وكريستوف باومجارتنر يسجل الثاني

ق 63 ألكساندر براس بدلا من فيليب مويني في صفوف النمسا

ق 60 وصول روبرت ليفاندوفسكي وكارول سفيديرسكي بدلا من آدم بوكسا وكريشتوف بيونتك

ق 59 إصابة صاحب هدف النمسا الأول.. كيفن دانسو بدلا من تراونر

ق 46 ياكوب مودير بدلا من ياكوب بيوتروفسكي في صفوف بولندا

ق 46 باتريك فيمر بدلا من فلوريان جريليتش في صفوف النمسا

الشوط الثاني

ق 30 جوووول كريشتوف بيونتك يسجل التعادل لبولندا

ق 9 جوووول أول للنمسا من جيرنوت تراونر بعد عرضية من فيليب مويني

بداية المباراة