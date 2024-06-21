انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(0) فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد منافسه فاركو في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

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انتهت

ق 75: أوباما يهدر فرصة الهدف الثالث بعد انفراد بحارس المرمى بعد تمريرة رائعة من ترافيس موتيابا.

ق 73: القائم يتصدى لكرة حسام عبد المجيد.

ق 72: إصابة محمد صبحي

ق 51: جووول بعد الله السعيد من نقطة الجزاء.

الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك,

ق 49: عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء للزمالك عن طريق يوسف إبراهيم أوباما بعد تدخل من محمد سعيد شيكا.

دخول عمار ياسر بدلا من ناصر ماهر، وترافيس موتيابا بديلا لسيد عبد الله

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: سيف تيري يهدر فرصة خطيرة بتسديدة في الشباك الخارجية.

ق 35: هدف لم يحتسب عن طريق سيف تيري بداعي التسلل.

ق 25: رأسية من حمزة المثلوثي عقب عرضية عبد الله السعيد أنقذها محمد سعيد شيكا حارس فاركو ببراعة.

ق 17: أقر الحكم بصحة الهدف بعد انتظار تقنية الفيديو عقب تدخل على حارس فاركو.

ق 15: جووول مصطفى شلبي بعد عرضية من زياد كمال.

ق 10: شك في ركلة جزاء لفاركو بعد لمسة يد على حمزة المثلوثي لكن الحكم يأمر باستكمال اللعب.

بداية المباراة