تشكيل يورو 2024 - بيونتك وبوسكا يقودان بولندا.. وأرناتوفيتش في هجوم النمسا

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

بولندا - هولندا - آدم بوكسا

يقود شيشتوف بيونتك هجوم بولندا رفقة آدم بوكسا، فيما يبدأ ماركو أرناتوفيتش أساسيا في هجوم النمسا في يورو 2024.

ويلتقي الفريقان على الملعب الأولمبي في برلين بألمانيا.

ويتواصل غياب روبرت ليفاندوفسكي عن تشكيل بولندا بسبب الإصابة للمباراة الثانية على التوالي.

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وجاء تشكيل بولندا

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: يان بيدناريك – بافل دافيدوفيتش – ياكوب كيفيور

الوسط: شميسواف فرانكوفسكي – ياكوب بيوتروفسكي -بارتوش سلايش - بيوتر زيلينسكي – نيكولا زاليفسكي

الهجوم: شيشتوف بيونتك – آدم بوكسا

فيما جاء تشكيل النمسا

حراسة المرمى: باتريك بينتز

الدفاع: فيليب مويني – فيليب لينهارت – جيرنو ترانور – ستيفان بوتش

الوسط: مارسيل سابيتزر - فلوريان جريليتش – نيكولاس سيوالد – كونراد لايمر – كريستوف باومجرانتر

الهجوم: ماركو أرناتوفيتش

وخسر كلا المنتخبين في الجولة الأولى، حيث قلبت هولندا تأخرها ضد بولندا لفوز، فيما فازت فرنسا بهدف دون رد على النمسا.

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