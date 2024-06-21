يورو 2024 – مدرب أوكرانيا: لم أصرخ على اللاعبين وهذا ما قلته لهم

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

سيرهي ريبروف

شدد سيرهي ريبورف المدير الفني لمنتخب أوكرانيا أنه لم يصرخ على اللاعبين بين شوطي مباراة سلوفاكيا.

وقلب منتخب أوكرانيا الطاولة على منافسه سلوفاكيا وانتصر بهدفين مقابل هدف بعد التأخر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال المدير الفني الأوكراني للصحفيين عقب المباراة: "سعيد جدا من أجل اللاعبين، لقد كان رد فعلنا جيدا جدا على تلقي هدف سلوفاكيا".

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وأضاف "قمنا بتغيير بعض المراكز في الضغط العالي بين الشوطين".

وأكمل "اللاعبون الذين دخلوا من مقاعد البدلاء قاموا بتحسيننا، والأهم من ذلك أننا أظهرنا روحنا".

وتابع "لم أصرخ بين الشوطين، كان علينا الرد في الشوط الثاني، لم نكن نضغط بشكل عالي بما فيه الكفاية، لقد فهمنا أن هذه كانت فرصتنا".

وواصل "قلت للاعبين لا تقلقوا من النتيجة واذهبوا فقط لتحقيق الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد حاولنا حقا تغيير النتيجة واستحقينا الفوز".

وسجل ميكولا شابارينكو ورومان ياريمشوك ثنائية أوكرانيا، بينما أحرز إيفان شرانز لسلوفاكيا.

وتمكنت أوكرانيا من الفوز بعد الهزيمة في المباراة الأولى من رومانيا بثلاثة أهداف دون رد.

وتحررت أوكرانيا أخيرا في أرضية الملعب وهاجمت بقوة بعد مباراة أولى فشلت في الدفاع والهجوم وسيطرت رومانيا على جميع مجريات المباراة.

أما ضد سلوفاكيا فوصلت نسبة الأهداف المتوقعة لأوكرانيا 1.54 وصنعت 3 فرص محققين للتهديف.

سلوفاكيا أوكرانيا يورو 2024 ألمانيا سيرهي ريبروف
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