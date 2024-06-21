تشكيل الداخلية - محمد علاء يقود الهجوم ضد الأهلي.. ومعاذ الحناوي في الدفاع

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

الداخلية

يقود محمد علاء ظريف هجوم الداخلية في مواجهة الأهلي بلقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في تمام السابعة مساءً.

ويجاور علاء في الهجوم كل من إسلام عبد النعيم وشريف دابو.

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فيما يبدأ معاذ الحناوي في مركز قلب الدفاع، ومن خلفه محمد فوزي في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل الداخلية

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة – شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم

الهجوم: محمد علاء ظريف

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى – أحمد عماد – أدهم حامد – زياد طارق – مصطفى فوزي – فانوم ألفريد – محمد أشرف – أشرف عفلي – عبد الرحمن رمضان

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.

الدوري المصري تشكيل الداخلية الداخلية
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