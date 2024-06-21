تحرر أوكرانيا

قلب منتخب أوكرانيا الطاولة على منافسه سلوفاكيا وانتصر بهدفين مقابل هدف بعد التأخر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وسجل ميكولا شابارينكو ورومان ياريمشوك ثنائية أوكرانيا، بينما أحرز إيفان شرانز لسلوفاكيا.

وتمكنت أوكرانيا من الفوز بعد الهزيمة في المباراة الأولى من رومانيا بثلاثة أهداف دون رد.

وتحررت أوكرانيا أخيرا في أرضية الملعب وهاجمت بقوة بعد مباراة أولى فشلت في الدفاع والهجوم وسيطرت رومانيا على جميع مجريات المباراة.

أما ضد سلوفاكيا فوصلت نسبة الأهداف المتوقعة لأوكرانيا 1.54 وصنعت 3 فرص محققين للتهديف.

وظهر تألق أوكرانيا عن طريق خاصة شابارينكو الذي سجل وصنع وأزعج كثيرا دفاعات منتخب سلوفاكيا.

وبهذا الفوز حصل منتخب أوكرانيا على أول ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند النقطة الثالثة في الوصافة.

























ويتصدر منتخب رومانيا المجموعة بنفس رصيد أوكرانيا وسلوفاكيا لكن بمباراة أقل، ويتذيل منتخب بلجيكا بدون نقاط من مباراة واحدة.

التشكيل

🔴 تشكيل يورو 2024 – غياب لونين.. و ثلاثي هجومي في تشكيل سلوفاكيا ومتنساش تدخل على Takhmeen Fil 90 على ابليكيشن Ana Vodafone وخمن واكسب هدايا من ميجابايتس لتلفزيون سامسونج 🎁https://t.co/ueCYMdwIe0#EURO2024 #يورو2024 pic.twitter.com/38kS1IKIbJ — FilGoal (@FilGoal) June 21, 2024

سلوفاكيا ضد تروبين

بدأ منتخب سلوفاكيا المباراة ضاغطا بقوة على أوكرانيا وفي الدقيقة العاشرة سدد لوكاس هاراسلين لكن تصدى أناتولي تروبين للكرة.

وسدد إيفان سانشيز لاعب سلوفاكيا كرة زاحفة لكن كرر تروبين تألقه بعد دقيقة واحدة فقط.

واصل تروبين تألقه وتصدى لتسديدة ديفيد هانكو من ركلة حرة.

هدف رغم الإهدار

كسرت سلوفاكيا مقولة من يهدر يستقبل وتمكنت من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريقة شرانز من رأسية.

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بداية الاستفاقة

بدأ منتخب أوكرانيا في الاستفاقة في الدقيقة 34 وصنعت هجمة خطيرة انتهت بتسديدة في القائم الأيمن للمرمى لكن تم احتساب تسلل في النهاية.

وسدد أوليكساندر زينشينكو كرة قوية من ركلة حرة تصدى لها دوبرافكا في الدقيقة 43.

الرد في الشوط الثاني

سيطر منتخب أوكرانيا كليا في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل في الدقيقة 54 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء عن طريق شابارينكو.

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وفي الدقيقة 80 تسلم ياريمشوك كرة رائعة من شابارينكو ثم سدد الكرة في المرمى ذهبت زاحفة حاول ميلان سكرينيار مدافع سلوفاكيا تشتيت الكرة لكن لم يلحق.