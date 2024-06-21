تشكيل الأهلي - عودة شوبير وهاني ضد الداخلية.. وكهربا يقود الهجوم

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 18:01

كتب : أحمد الخولي

فريق الأهلي

عاد مصطفى شوبير ومحمد هاني لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في تمام السابعة مساءً.

ويغيب محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية من أجل الحصول على راحة حسبما علم FilGoal.com عن خيارات مارسيل كولر لقائمة المباراة.

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ويقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور

الهجوم: رضا سليم – محمود كهربا – حسين الشحات

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمود متولي – خالد عبد الفتاح

الوسط: أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: أنتوني موديست

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.

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