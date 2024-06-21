تشكيل فاركو - تغييرات في الدفاع والوسط.. وتيري ونجيب يقودان الهجوم ضد الزمالك

يقود سيف تيري وشكري نجيب هجوم فاركو في مواجهة الزمالك لحساب لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

ويجلس رامي صربي وعمرو جمال ومحمد فخري على مقاعد بدلاء الفريق، وكذلك عمرو ناصر صاحب ثنائية الفريق في مواجهة زد الأخيرة.

وأجرى أحمد خطاب تغييرات عديدة في تشكيل الفريق منها الدفع بكينسجلي سوكاري في الوسط وعزمي غوما وأحمد جمال في مركزي الظهيرين.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد جمال – محمود البدري – ياسين السيد – عزمي غوما

الوسط: أحمد البحراوي – كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد

الهجوم: سيف تيري – شكري نجيب

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد نديم – رامي صبري – محمد فخري – عمرو جمال – عمرو ناصر – وليد مصطفى – وليد علي – محمد عز – محمود عماد

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.