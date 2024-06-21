تشكيل الزمالك - شحاتة ظهير ضد فاركو.. وسيد عبد الله يعوض غياب زيزو

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 17:44

كتب : أحمد شوقي صلاح

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء المصري

عاد عمر جابر لتشكيل الزمالك في مواجهة فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

ويقود يوسف إبراهيم "أوباما" الهجوم فيما يجلس ناصر منسي على مقاعد البدلاء.

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ويعوض سيد عبد الله غياب أحمد سيد "زيزو" بسبب الإيقاف في مركز الجناح.

ويواصل جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض بالدفع بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد شحاتة - حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر

الوسط: عبد الله السعيد – زياد كمال – ناصر ماهر – مصطفى شلبي – سيد عبد الله

الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"

وعلى مقاعد البدلاء

حراسة المرمى: محمد أشرف

الدفاع: ياسر حمد

الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – ترافيس موتيابا – عمار ياسر – محمد السيد – محمد عاطف

الهجوم: ناصر منسي

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

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