إقالة روبرت بيج من تدريب ويلز

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم، إقالة روبرت بيج مدرب ويلز من منصبه بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وأصدر الاتحاد الويلزي بيانا جاء فية: "اتخذ اتحاد كرة القدم في ويلز القرار بإنهاء عقد روب بيج كمدرب للمنتخب الوطني للرجال".

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي نويل موني: "نيابة عني وعن الاتحاد الويلزي بكامله، أتقدم بامتناننا العميق لروب لالتزامه وتفانيه في مهامه مع المنتخبات الوطنية".

وتابع "تحت قيادة روب بيج، حقق منتخبنا للرجال إنجازات وانتصارات مهمة خلقت العديد من الذكريات الرائعة لبلدنا، وأبرزها المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى لنا منذ 64 عاما، والآن نبحث عن تحديات جديدة".

وقاد بيج منتخب ويلز للمشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر بعد غياب دام 64 عاما عن المشاركة في المونديال.

ولعب منتخب ويلز في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أمريكا وإيران وإنجلترا.

وشارك منتخب ويلز في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد وصوله ربع نهائي نسخة 1958 في السويد.

كما قاده إلى الدور الثاني من بطولة يورو 2020، لكنه فشل في بلوغ نهائيات النسخة الحالية المقامة في ألمانيا (يورو 2024).