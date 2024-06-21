رئيس اتحاد جدة الجديد: قررنا إقالة جاياردو بسبب بنزيمة

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 15:13

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - جاياردو

كشف لؤي ناظر رئيس نادي اتحاد جدة الجديد، عن قرار إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق.

وتولى جاياردو تدريب اتحاد جدة خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو لكن الفريق عانى من تراجع شديد في النتائج.

وقال ناظر في مؤتمر صحفي: " ارتكب المدرب جاياردو، مخالفات كثيرة وطالب برحيل كريم بنزيمة وهذا أمر غير مقبول ".

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وأوضح "جاياردو طلب رحيل بنزيمة وهذا أمر غير مقبول بعد ضخ مبالغ كبيرة من أجل ضم اللاعب. نفاضل بين 3 أسماء بعدما قررنا إقالة المدرب الأرجنتيني".

وتابع "لدينا خطة بشأن اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم وعدم استمرارهم مع الفريق في الموسم المقبل".

وكانت بعض التقارير قد أشارت على رحيل أحمد حجازي عن صفوف اتحاد جدة في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة عكاظ إلى أن نادي الوحدة يرغب في الحصول على خدمات قائد الاتحاد.

ووضع نادي اتحاد جدة المدرب ستيفانو بيولي ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل، وفقا لفابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على إكس أن ستيفانو بيولي أحد ثلاثة مرشحين لتدريب اتحاد جدة الموسم المقبل.

وخلال رحلته مع ميلان قاد بيولي الرسونيري للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

وقاد المدرب صاحب الـ58 عاما ميلان في 240 مباراة فاز في 132 لقاء وتعادل في 56 وخسر في 52.

وسجل ميلان تحت قيادته 437 هدفا واستقبل 282 آخرين.

اتحاد جدة كريم بنزيمة
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