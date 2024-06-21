يورو 2024 - هيولماند: لم أتوقع تسجيل مثل هذا الهدف في إنجلترا

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

هيولماند - الدنمارك ضد إنجلترا

أعرب راسموس هيولماند لاعب منتخب الدنمارك عن شعوره بالجنون عقب تسجيله الهدف الصاروخي في شباك إنجلترا.

وسجل هيولماند هدفا رائعا في إنجلترا من تسديدة قوية منحت فريقه نقطة ثمينة في المباراة التي انتهت 1-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وقال هيولماند عبر بي إن سبورتس: "الهدف الذي سجلته لصالح منتخب بلادي أمام إنجلترا يعني لي الكثير خاصة وأنه أتى من تسديدة بعيدة".

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وتابع "الحصول على نقطة أمام منتخب بحجم إنجلترا يعد أمرا جيدا. نحن نشعر بالرضا عن النتيجة وعلينا تقديم أفضل ما لدينا أمام صربيا".

التعادل يبدو محبطا لإنجلترا ولكنها عمليا حسمت التأهل، أما الدنمارك فتعادلها الثاني تركها في موقف أفضل قليلا قبل خوض جولة أخيرة حاسمة ضد صربيا.

مجموعة الفوز الوحيد والتعادلات الثلاثة حتى الآن، يتصدرها المنتخب الإنجليزي برصيد 4 نقاط، ويليه الدنمارك وسلوفينيا بنقطتين، وأخيرا صربيا بنقطة واحدة.

الدنمارك إنجلترا يورو 2024
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