تقرير: هل ينتقل رابيو إلى ريال مدريد؟

مع اعتزال توني كروس والرحيل المحتمل لداني سيبايوس يبحث ريال مدريد عن صفقة تدعم خط وسط الفريق.

وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها فإن الهدف المحتمل حاليا هو الفرنسي ولاعب يوفنتوس أدريان رابيو.

اللاعب صاحب الـ29 عاما انتهى تعاقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي ويحق له الانتقال لأي ناد مجانا.

لكن أشار التقرير إلى أن يوفنتوس يحاول إقناع لاعبه بالبقاء والتجديد لعامين جديدين مع الحصول على راتب سنوي يقدر بـ7 مليون و500 ألف يورو.

كما أوضح التقرير أن رابيو سيكون مهتما بالانضمام إلى ريال مدريد ليزامل أصدقائه في المنتخب الفرنسي أوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي وإدواردو كامافينجا وكيليان مبابي.

وخلال الموسم الماضي شارك رابيو مع يوفنتوس في 36 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب رابيو في صفوف يوفنتوس منذ عام 2019 حينما انتقل له مجانا قادما من باريس سان جيرمان.