تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اختطاف وسرقة باجيو أثناء مشاهدة مباراة إسبانيا

كشفت تقارير إيطالية تفاصيل تعرض روبرتو باجيو أسطورة الكرة الإيطالية وعائلته للخطف والسرقة أثناء مشاهدة مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا.

وفازت إسبانيا على إيطاليا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وبحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، تعرض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالي روبرتو باجيو لسطو مسلح أثناء مشاهدته مباراة بلاده أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقامة في ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن 5 مسلحين تسللوا إلى منزل روبرتو باجيو أسطورة إيطاليا أثناء مشاهدة مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا.

وأضافت أن اللصوص قاموا بسرقة مجوهرات وأموال وحبسوا باجيو وعائلته بغرفة لمدة 40 دقيقة وعندما قام بمهاجمتهم تعرض للضرب بعقب المسدس في رأسه وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقى باجيو العلاج اللازم وتم تضميد الجروح في رأسه، وأكدت التقارير الطبية أن حالته مستقرة.

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