يورو 2024 - نيكو ويليامز: كنا كالوحوش أمام إيطاليا

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 12:36

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز

يرى نيكو ويليامز جناح إسبانيا أن منتخب بلاده ظهر بشكل رائع خلال مواجهة إيطاليا.

وفازت إسبانيا على إيطاليا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2024.

وقال ويليامز في تصريحات للصحفيين: "المواجهة سارت كما أردنا. الفريق ظهر بشكل رائع وكنا كالوحوش. منتخب إيطاليا فريق كبير، لكننا ترجمنا سيطرتنا بالحصول على نقاط المباراة كاملة".

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وأضاف "أظهرنا في المباراة الأولى بالمجموعة أمام كرواتيا أننا نريد القيام بشيء كبير. كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة للغاية، لكننا تمكنا من استغلال الفرص بشكل جيد".

وحجز منتخب إسبانيا مقعدا في ثمن نهائي 2024 بعدما حصد 6 نقاط من مواجهتي كرواتيا وإيطاليا.

وضمنت إسبانيا الصدارة تاركا بطاقة المركز الثاني بين إيطاليا صاحبة الـ 3 نقاط وكرواتيا وألبانيا والذي يمتلك كل منتخب منهما نقطة.

وسيلتقي منتخب إيطاليا مع كرواتيا في مباراة حاسمة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل.

فيما سيحتفظ منتخب ألبانيا بحظوظه عندما يلتقي في نفس الوقت مع إسبانيا.

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