مقابل 15 مليون دولار.. القادسية السعودي يتعاقد مع المكسيكي كينونيس

أتم نادي القادسية السعودية إجراءات التعاقد مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس بشكل رسمي.

وعاد القادسية على منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعدما حسم لقب الموسم المنصرم من دوري الدرجة الأولى.

وأعلن القادسية تعاقده مع كينونيس لتدعيم خط هجومه حتى عام 2028، حسبما نشره النادي عبر منصة إكس.

صحيفة "الرياضية" السعودية، أشارت إلى أن صفقة كينونيس كلفت خزينة القادسية 15 مليون دولار لضم اللاعب.

وخاض كينونيس الذي يحمل الجنسية الكولومبية أيضا، عدة تجارب مع أندية مكسيكية على غرار تايجر أورنال وأطلس قبل أن ينتقل على نادي أمريكا المكسيكي بالموسم الماضي.

وفاز كينيوس بـ 7 ألقاب منها 3 ألقاب مع تايجر أورنال الذي حصد معه الدوري المحلي، وبطولة الكأس، ودوري أبطال الكونكاكاف.

ولعب الهداف المكسيكي مع أمريكا 48 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وبات كينونيس الصفقة الرابعة لنادي القادسية في الصيف الجاري مع كل من نانديز وحسين القحطاني وكوين كاستيلس.