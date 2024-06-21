مقابل 15 مليون دولار.. القادسية السعودي يتعاقد مع المكسيكي كينونيس

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 12:10

كتب : FilGoal

كينونوس - القادسية السعودية

أتم نادي القادسية السعودية إجراءات التعاقد مع المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس بشكل رسمي.

وعاد القادسية على منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعدما حسم لقب الموسم المنصرم من دوري الدرجة الأولى.

وأعلن القادسية تعاقده مع كينونيس لتدعيم خط هجومه حتى عام 2028، حسبما نشره النادي عبر منصة إكس.

أخبار متعلقة:
الأولى للفريقين.. كل ما تريد معرفته عن إبراهيم محمد حكم مباراة الأهلي والداخلية يورو 2024 - ووكر: الدنمارك كان لها اليد العليا ضد إنجلترا.. لنأخذ الإيجابيات ظهوره الأول مع الأبيض.. من هو محمد الغازي حكم مباراة الزمالك أمام فاركو تقرير: سيمبا التنزاني يفسخ عقد ميكيسوني

صحيفة "الرياضية" السعودية، أشارت إلى أن صفقة كينونيس كلفت خزينة القادسية 15 مليون دولار لضم اللاعب.

وخاض كينونيس الذي يحمل الجنسية الكولومبية أيضا، عدة تجارب مع أندية مكسيكية على غرار تايجر أورنال وأطلس قبل أن ينتقل على نادي أمريكا المكسيكي بالموسم الماضي.

وفاز كينيوس بـ 7 ألقاب منها 3 ألقاب مع تايجر أورنال الذي حصد معه الدوري المحلي، وبطولة الكأس، ودوري أبطال الكونكاكاف.

ولعب الهداف المكسيكي مع أمريكا 48 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة.

وبات كينونيس الصفقة الرابعة لنادي القادسية في الصيف الجاري مع كل من نانديز وحسين القحطاني وكوين كاستيلس.

القادسية السعودي الدوري السعودي
نرشح لكم
قناة الكاس: بيرسي تاو يتلقى عرضا من فريق صاعد حديثا للدوري السعودي لابورت يعلق على تكهنات رحيله من النصر رومانو: ناتشو يكمل فحوصاته الطبية للانضمام إلى القادسية بعد ارتباطه بضم الشناوي.. الوحدة يسعى لحل 6 قضايا لدى فيفا صراع ثلاثي سعودي على ضم ناتشو رئيس اتحاد جدة الجديد: قررنا إقالة جاياردو بسبب بنزيمة تقرير: بيولي أحد المرشحين لتدريب اتحاد جدة ليكيب: لاكازيت يرفض العروض السعودية ويقرر البقاء مع ليون
أخر الأخبار
مدرب بيراميدز: هكذا غيرنا عقلية الفريق 3 ساعة | الدوري المصري
دياب: مشاركة الزمالك والمصري قاريا الموسم المقبل مهددة 3 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم عادل: أشكر الجماهير.. وأركز على الدوري ولكن هذا هو حلمي الحقيقي 3 ساعة | الدوري المصري
دياب يرد على مطالب الزمالك الـ 4: منظومة التحكيم تحتاج للتغيير.. وهذا الطلب غير مناسب 3 ساعة | الدوري المصري
بيان من الاتحاد المجري عقب الإصابة القوية للاعبه 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد رفعت: لا أتذكر كيف تعرضت للإصابة.. والأطباء أخبروني بالسبب 3 ساعة | الدوري المصري
بحثا عن إسبانيا 4 ساعة | ألمانيا 2024
من أجلك يا فارجا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف رد رابطة الأندية على مطالب الزمالك الـ 4 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 4 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ