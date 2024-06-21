الأولى للفريقين.. كل ما تريد معرفته عن إبراهيم محمد حكم مباراة الأهلي والداخلية

لم يسبق أن أدار إبراهيم محمد أي مباراة للأهلي من قبل محليا، كما لم يسبق له إدارة مباراة للداخلية.

وأسندت لجنة الحكام إلى إبراهيم محمد إدارة مباراة الداخلية ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في السابعة مساءً ليوم الجمعة.

ويعاون إبراهيم كل من وائل شعبان وحسن رمضان، ويتواجد صبحي العمراوي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني ويعاونه أسامة السيد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 20 نقطة عن المتصدر بيراميدز الذي لعب 8 مباريات أكثر.

فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 15 نقطة من 25 مباراة.

من هو إبراهيم محمد

ظهر إبراهيم محمد كحكم رئيسي في الدوري الممتاز للمرة الأولى بموسم 2021-2022.

وأدار إبراهيم محمد مباراتي المصري ضد إيسترن كومباني (2-2) والبنك الأهلي ضد غزل المحلة (2-1).

وأشهر إبراهيم البطاقة الصفراء 10 مرات والبطاقة الحمراء مرة واحتسب ركلة جزاء واحدة خلال المباراتين.

وفي الموسم التالي 2022-2023، أدار إبراهيم محمد مباراة واحد في مسابقة الدوري جمعت الاتحاد السكندري أمام أسوان (2-0).

إبراهيم أشهر البطاقة الصفراء مرتين والحمراء مرتين خلال المباراة الوحيدة التي أدارها في موسم 2022-2023.

وأدار إبراهيم تحكيميا الموسم الجاري 6 مباريات أشهر 28 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.