يورو 2024 - ووكر: الدنمارك كان لها اليد العليا ضد إنجلترا.. لنأخذ الإيجابيات

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 11:45

كتب : FilGoal

كايل ووكر - إنجلترا - يورو 2024

لم يرغب كايل ووكر لاعب منتخب إنجلترا في التركيز على السلبيات التي حظي بها فريقه ضد الدنمارك مطالبا بالتركيز على المباراة المقبلة خاصة وأن بلاده في صدارة المجموعة في يورو 2024.

كايل ووكر

النادي : مانشستر سيتي

إنجلترا
يورو 2024

وتعادل منتخب إنجلترا مع الدنمارك إيجابيا بهدف لمثله مساء أمس الخميس في ثاني جولات اليورو ضمن منافسات المجموعة

الثالثة.

أخبار متعلقة:
سكالوني: ندافع مثل الأسود.. ما حدث في ملعب مباراتنا ضد كندا مؤسف ميسي: المنافسون يلعبون ضدنا بشكل مختلف.. ولا أركز على الأرقام القياسية كوبا أمريكا 2024 - الأرجنتين لا تخسر في الافتتاح وتنتصر على كندا بثنائية

وتعرض منتخب إنجلترا لانتقادات عديدة بسبب الأداء الضعيف الذي قدمه خلال المباراة.

وتحدث ووكر عقب المباراة قائلا: "أعتقد أن هذه بطولة كرة قدم وهذا منتخب دنماركي جيد، لكننا في صدارة المجموعة لذا دعونا نحاول أخذ الإيجابيات من هذه المباراة فنحن لم نخسر".

وأكمل "لقد استقبلنا هدفا من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء".

وأكمل "في بعض الأحيان عليك أن ترفع القبعة للأهداف الجيدة، أما حينما سجلنا هدفا فقد كنت أعتقد أننا أعددنا أنفسنا للقاء جيدا لكننا لم نتكمن من إنهائه بشكل جيد، لكننا الآن كما قلت في الصدارة لذا لنركز على المواجهة المقبلة".

وعن تقدمه للهجوم في الشوط الأول ثم تراجعه الدفاعي في الشوط الثاني برر لاعب مانشستر سيتي ما حدث قائلا: "أنت ترى المباراة وتشعر بأن لهم اليد العليا أحيانا لذا كما يقول المدافعون: ماذا لو؟ وبدلا من التقدم للهجوم واستقبال هدفا ونحصل على اللوم لأننا لسنا في مراكزنا".

وواصل "لدينا ما يكفي من اللاعبين في الأمام للهجوم وتسجيل الأهداف ولدينا ما يكفي للدفاع، حصلنا على نقطة ونعتبرها نقطة مستحقة ونركز على المباراة المقبلة".

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بأربع نقاط يليه الدنمارك بنقطتين بفارق الأهداف عن سلوفينيا وأخيرا صربيا بدون أي نقطة.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ووكر إنجلترا يورو 2024 الدنمارك
نرشح لكم
يورو 2024 - هيولماند: لم أتوقع تسجيل مثل هذا الهدف في إنجلترا تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اختطاف وسرقة باجيو أثناء مشاهدة مباراة إسبانيا يورو 2024 - نيكو ويليامز: كنا كالوحوش أمام إيطاليا مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-6-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وهولندا وفرنسا يورو 2024 - دي لا فوينتي: لا أحد أفضل من إسبانيا.. ولن نقدم خدمات لأحد يورو 2024 - مؤتمر كومان: مشاركة مبابي؟ ديشامب هو من يعرف.. ولا يمكننا الاعتماد على ذلك يورو 2024 - سباليتي: إسبانيا سببت لنا مشاكل أكثر مما توحي به النتيجة.. والكل يريد اللعب مثلهم يورو 2024 - مؤتمر ديشامب: مبابي سيرتدي قناعا وهذه المعلومات تكفيكم
أخر الأخبار
يورو 2024 - هيولماند: لم أتوقع تسجيل مثل هذا الهدف في إنجلترا 41 دقيقة | ألمانيا 2024
تقرير: هل ينتقل رابيو إلى ريال مدريد؟ 42 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اختطاف وسرقة باجيو أثناء مشاهدة مباراة إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - نيكو ويليامز: كنا كالوحوش أمام إيطاليا 2 ساعة | ألمانيا 2024
مقابل 15 مليون دولار.. القادسية السعودي يتعاقد مع المكسيكي كينونيس 2 ساعة | سعودي في الجول
الأولى للفريقين.. كل ما تريد معرفته عن إبراهيم محمد حكم مباراة الأهلي والداخلية 3 ساعة | الكرة المصرية
يورو 2024 - ووكر: الدنمارك كان لها اليد العليا ضد إنجلترا.. لنأخذ الإيجابيات 3 ساعة | ألمانيا 2024
ظهوره الأول مع الأبيض.. من هو محمد الغازي حكم مباراة الزمالك أمام فاركو 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز