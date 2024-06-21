يورو 2024 - ووكر: الدنمارك كان لها اليد العليا ضد إنجلترا.. لنأخذ الإيجابيات

لم يرغب كايل ووكر لاعب منتخب إنجلترا في التركيز على السلبيات التي حظي بها فريقه ضد الدنمارك مطالبا بالتركيز على المباراة المقبلة خاصة وأن بلاده في صدارة المجموعة في يورو 2024.

وتعادل منتخب إنجلترا مع الدنمارك إيجابيا بهدف لمثله مساء أمس الخميس في ثاني جولات اليورو ضمن منافسات المجموعة

الثالثة.

وتعرض منتخب إنجلترا لانتقادات عديدة بسبب الأداء الضعيف الذي قدمه خلال المباراة.

وتحدث ووكر عقب المباراة قائلا: "أعتقد أن هذه بطولة كرة قدم وهذا منتخب دنماركي جيد، لكننا في صدارة المجموعة لذا دعونا نحاول أخذ الإيجابيات من هذه المباراة فنحن لم نخسر".

وأكمل "لقد استقبلنا هدفا من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء".

وأكمل "في بعض الأحيان عليك أن ترفع القبعة للأهداف الجيدة، أما حينما سجلنا هدفا فقد كنت أعتقد أننا أعددنا أنفسنا للقاء جيدا لكننا لم نتكمن من إنهائه بشكل جيد، لكننا الآن كما قلت في الصدارة لذا لنركز على المواجهة المقبلة".

وعن تقدمه للهجوم في الشوط الأول ثم تراجعه الدفاعي في الشوط الثاني برر لاعب مانشستر سيتي ما حدث قائلا: "أنت ترى المباراة وتشعر بأن لهم اليد العليا أحيانا لذا كما يقول المدافعون: ماذا لو؟ وبدلا من التقدم للهجوم واستقبال هدفا ونحصل على اللوم لأننا لسنا في مراكزنا".

وواصل "لدينا ما يكفي من اللاعبين في الأمام للهجوم وتسجيل الأهداف ولدينا ما يكفي للدفاع، حصلنا على نقطة ونعتبرها نقطة مستحقة ونركز على المباراة المقبلة".

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بأربع نقاط يليه الدنمارك بنقطتين بفارق الأهداف عن سلوفينيا وأخيرا صربيا بدون أي نقطة.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد سلوفينيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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