ظهوره الأول مع الأبيض.. من هو محمد الغازي حكم مباراة الزمالك أمام فاركو

سيدير الحكم محمد الغازي لأول مرة مباراة كحكم رئيسي يكون الزمالك طرفا فيها.

وأسندت لجنة الحكام لـ محمد الغازي إدارة مباراة الزمالك ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً الجمعة.

ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ومحمود دسوقي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ومحمد سلامة.

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

من هو محمد الغازي

ظهوره الأول في مسابقة الدوري كان في مباراة المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري يوم 27 يناير 2023.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 16 من موسم 2022-2023 بالمسابقة، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وأنهى الغازي موسم 2022-2023 بإدارة 4 مباريات بمسابقة الدوري كحكم رئيسي، لم يكن بينهم أي مباراة لـ الأهلي أو الزمالك.

4 مباريات و19 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة واحتساب ركلتي جزاء كانت محصلة الغازي في موسمه الأول بالدوري.

الغازي أدار هذا الموسم 8 مباريات أشهر خلالها 33 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها الغازي والزمالك طرفا فيها.

وسبق أن أدار مباراة لفاركو في الجولة السابعة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.