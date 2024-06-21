ظهوره الأول مع الأبيض.. من هو محمد الغازي حكم مباراة الزمالك أمام فاركو

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 11:30

كتب : محمود حمدي

المصري ضد الداخلية

سيدير الحكم محمد الغازي لأول مرة مباراة كحكم رئيسي يكون الزمالك طرفا فيها.

وأسندت لجنة الحكام لـ محمد الغازي إدارة مباراة الزمالك ضد فاركو في لقاء مؤجل من الجولة 12 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً الجمعة.

أخبار متعلقة:
تقرير: سيمبا التنزاني يفسخ عقد ميكيسوني سكالوني: ندافع مثل الأسود.. ما حدث في ملعب مباراتنا ضد كندا مؤسف ميسي: المنافسون يلعبون ضدنا بشكل مختلف.. ولا أركز على الأرقام القياسية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-6-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وهولندا وفرنسا

ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح ومحمد فاروق، ومحمود دسوقي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد طارق مجدي ومحمد سلامة.

ويحتل الزمالك المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

من هو محمد الغازي

ظهوره الأول في مسابقة الدوري كان في مباراة المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري يوم 27 يناير 2023.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 16 من موسم 2022-2023 بالمسابقة، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وأنهى الغازي موسم 2022-2023 بإدارة 4 مباريات بمسابقة الدوري كحكم رئيسي، لم يكن بينهم أي مباراة لـ الأهلي أو الزمالك.

4 مباريات و19 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة واحتساب ركلتي جزاء كانت محصلة الغازي في موسمه الأول بالدوري.

الغازي أدار هذا الموسم 8 مباريات أشهر خلالها 33 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب ركلتي جزاء.

وستكون تلك المباراة الأولى التي يديرها الغازي والزمالك طرفا فيها.

وسبق أن أدار مباراة لفاركو في الجولة السابعة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.

الزمالك فاركو
نرشح لكم
الأولى للفريقين.. كل ما تريد معرفته عن إبراهيم محمد حكم مباراة الأهلي والداخلية عضو رابطة الأندية يتحدث عن مجاملة الأهلي.. ويرد على موقف الزمالك الزمالك: طرح تذاكر مباراة الأهلي؟ متمسكون بموقفنا.. وحقيقة تفعيل بند شراء شحاتة إبراهيم محمد حكما لمباراة الأهلي ضد الداخلية محمد الغازي حكما للقاء الزمالك ضد فاركو على رأسهم زيزو وشيكابالا وفتوح.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك أمام فاركو مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تحويل جوميز إلى لجنة الانضباط قائمة الزمالك - غيابات عديدة أمام فاركو.. وعودة عمر جابر وناصر ماهر
أخر الأخبار
مباشر يورو 2024 – سلوفاكيا ضد أوكرانيا دقيقة | ألمانيا 2024
تشكيل يورو 2024 – غياب لونين.. وسلوفاكيا تحافظ على قائدي الانتصار 21 دقيقة | ألمانيا 2024
رئيس اتحاد جدة الجديد: قررنا إقالة جاياردو بسبب بنزيمة 31 دقيقة | سعودي في الجول
يورو 2024 - هيولماند: لم أتوقع تسجيل مثل هذا الهدف في إنجلترا ساعة | ألمانيا 2024
تقرير: هل ينتقل رابيو إلى ريال مدريد؟ ساعة | الدوري الإسباني
تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اختطاف وسرقة باجيو أثناء مشاهدة مباراة إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - نيكو ويليامز: كنا كالوحوش أمام إيطاليا 3 ساعة | ألمانيا 2024
مقابل 15 مليون دولار.. القادسية السعودي يتعاقد مع المكسيكي كينونيس 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان – الزمالك يحدد 4 طلبات لاستكمال الدوري ومهلة حتى لقاء فاركو 2 مؤتمر كولر: لا أقبل التشكيك في سمعتي بشأن موديست.. وحديثي عن كهربا فُهم خطأ 3 "لن يستطيع تحريكها".. أخبار سيئة عن إصابة مبابي 4 تقرير جنوب إفريقي: شرط وحيد من تاو لقبول عرض كايزر تشيفز