سكالوني: ندافع مثل الأسود.. ما حدث في ملعب مباراتنا ضد كندا مؤسف

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين

أشاد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بالأداء الذي قدمه فريقه في افتتاح كوبا أمريكا ضد كندا.

وفاز منتخب الأرجنتين صباح اليوم الجمعة على كندا بهدفين دون رد في أولى جولات كوبا أمريكا 2024 في ملعب ميرسيدس بينز في أمريكا.

وتقام كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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ويلعب منتخب الأرجنتين حامل اللقب في المجموعة الأولى بجوار كل من كندا وتشيلي وبيرو.

وتحدث سكالوني عقب المباراة قائلا: "أهم شيء أن الفريق لديه رد فعل بغض النظر عما يحدث خلال المباراة".

وتابع "هذا الفريق يصنع مواقف لتسجيل الأهداف ويدافع مثل الأسد".

واستدرك المدرب المتوج بكأس العالم 2022 "أما فيما يتعلق بالأمور السلبية في المباراة فقد دونت كل المواقف الي حدثت وسوف أحللها لاحقا".

وأكد سكالوني "الفوز دائما يعني الكثير من الأشياء، قلتها من قبل إن كندا منافس صعب وكان اختبارا جيدا".

وانتقد سكالوني عملية تغيير أرضية الملعب قبل يومين من المباراة وقال: "كنا نعرف منذ سبعة أشهر أننا سنلعب هنا في هذا الملعب وهم غيروا العشب قبل البطولة بيومين، أنا آسف جدا لهذا المشهد لكنه غير مناسب للاعبين".

وأتم "نلعب دائما ونبحث كيفية إيذاء الخصم، دائما نفعل ذلك، في المباراة المقبلة الأمر سيكون كما هو".

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