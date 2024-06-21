ميسي: المنافسون يلعبون ضدنا بشكل مختلف.. ولا أركز على الأرقام القياسية

قال ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إن منافسي التانجو يلعبون ضدهم بشكل مختلف عن البقية مطالبا فريقه بالتحكم في المباريات وإيقاعها.

وفاز منتخب الأرجنتين صباح اليوم الجمعة على كندا بهدفين دون رد في أولى جولات كوبا أمريكا 2024 في ملعب ميرسيدس بينز في أمريكا.

وتقام كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

ويلعب منتخب الأرجنتين حامل اللقب في المجموعة الأولى بجوار كل من كندا وتشيلي وبيرو.

وتحدث ميسي عقب المباراة قائلا: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة وبدنية للغاية، في الشوط الأول كانت المساحات قليلة لكن لحسن الحظ وجدناها وسجلنا هدفا، لكن في الشوط الثاني كان الأمر أكثر تعقيدا".

وواصل "نتحلى بالصبر حينما نستحوذ على الكرة ونحركها من جانب لآخر، أغلب المنافسين يلعبون ضدنا بشكل مختلف، ويجب أن نتحكم في المباراة".

وعن كسره للرقم القياسي كأكثر اللاعبين ظهورا في كوبا أمريكا بواقع خوضه لـ35 مباراة قال: "ئلتها دائما إنني لست الشخص الذي يركز على الأرقام القياسية، أنا فقط أريد الاستمتاع بكوبا أمريكا وأقدم أفضل ما لدي".