مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-6-2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وهولندا وفرنسا

يشهد اليوم الجمعة إقامة العديد من المباريات على المستوى المحلي والأوروبي.

ففي الدوري المصري سيواجه الأهلي منافسه الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة 12 من الدوري المصري في السابعة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي الوقت ذاته لكن عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه الزمالك منافسه فاركو.

أما في يورو 2024 فسوف ينطلق اليوم بمواجهة في الرابعة عصرا بين سلوفاكيا وأوكرانيا ويذاع عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1".

وفي السابعة مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 2" سيواجه منتخب بولندا منافسه النمسا.

ويُختتم اليوم بمواجهة في التاسعة مساء بين هولندا وفرنسا عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1".

وفي الثالثة من فجر غدا السبت سيواجه منتخب بيرو منافسه تشيلسي في أولى جولات كوبا أمريكا.

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