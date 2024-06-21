انتهت كوبا أمريكا 2024 – الأرجنتين (2)-(0) كندا.. فوز سهل للتانجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في افتتاح كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي المنتخبان على ملعب مرسيدس بنز أرينا معقل أتلانتا يونايتد في أمريكا.

وتستضيف أمريكا البطولة بمشاركة 16 منتخبا بواقع 10 من قارة أمريكا الجنوبية و6 من الشمالية.

وتضم المجموعة أيضا كل من تشيلي وبيرو واللذان سيلتقيا فجر السبت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت فوز سهل للأرجنتين

ق 88: جوووووول لاوتارو يسجل من بينية ميسي

ق 83: لاوتارو يهدر انفراد تاما

ق 78: ميسي ينفرد ويسدد كرة ساقطة بجوار الحارس تمر بجوار القائم الأيمن

ق 67: رأسية جوناثان ديفيد تمر أعلى عارضة الأرجنتين

ق 65: ميسي ينفرد ويسدد كرة لكن الحارس يتصدى ثم تصل له الكرة مجددا ويراوع الحارس لكن المدافع يشتت في الوقت المناسب.

ق 50: ألفاريز يتسلم الكرة ويسدد كرة أرضية ويبعدها الحارس لركنية

ق 49: جووووووووول أوووووووووووول الأرجنتين تتقدم عن طريق ألفاريز الذي استغل تشتيت الحارس للكرة بعد تدخل مع ماك أليستر وسجل في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: مارتينيز يتالأق في التصدي لرأسية أوستاكيو ومتابعة ديفيز بعيدة عن المرمى

ق 39: عرضية من دي بول ورأسية ماك أليستر يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 30: توغل سريع من ألفونسو ديفيز من الجهة اليسرى وعرضية تتهادى لتاجون بوكنان لكن تسديدته تمر بجوار القائم دون خطورة.

ق 27: كرة طولية تصل إلى أكونيا الذي أرسل عرضية أرضية مرت من الجميع دون استغلال

ق 9: دي ماريا ينفرد من قبل منتصف الملعب ويهدر بغرابة فرصة الهدف الأول للأرجنتين

بداية اللقاء