تشكيل كوبا أمريكا - ميسي يقود الأرجنتين للدفاع عن اللقب.. وديفيز في دفاع كندا بالظهور الأول

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 02:12

كتب : FilGoal

ميسي

يقود ليونيل ميسي الأرجنتين في افتتاح كوبا أمريكا 2024 وبدء حملة الدفاع عن اللقب في مواجهة كندا في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي المنتخبان على ملعب مرسيدس بنز أرينا معقل أتلانتا يونايتد.

وتستضيف أمريكا البطولة بمشاركة 16 منتخبا بواقع 10 من قارة أمريكا الجنوبية و6 من الشمالية.

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من جهة أخرى يقود ألفونسو ديفيز تشكيل كندا في ظهورهم الأول تاريخيا بالبطولة.

وتضم المجموعة أيضا كل من تشيلي وبيرو واللذان سيلتقيا فجر السبت.

وجاء تشكيل الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهول مولينا – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريديس – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي – خوليان ألفاريز – أنخيل دي ماريا

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فيما جاء تشكيل كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو

الدفاع: ألفونسو ديفيز – ديريك كورنيليوس – مويسي بومبيتو – أليستار جونستون

الوسط: ليام ميلار – ستيفان أوستاكيو – إسماعيل كونيه – تاجون بوكنان

الهجوم: جوناثان ديفيد – كايل لارين

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ويستهل التانجو بطل العالم وأمريكا الجنوبية حملة الدفاع عن لقبه من أجل حصد البطولة رقم 16 والانفراد بالرقم القياسي.

ليونيل ميسي الأرجنتين كوبا أمريكا 2024
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