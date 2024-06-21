عاد النمر ليحقق حلمه.. فالكاو ينضم إلى مييوناريوس الكولومبي

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 01:57

كتب : إسلام أحمد

راداميل فالكاو

أعلن نادي مييوناريوس الكولومبي ضم المخضرم راداميل فالكاو في صفقة انتقال حر.

راداميل فالكاو

النادي : ميوناريوس

ميوناريوس

ولم يعلن النادي أي تفاصيل عن مدة التعاقد عبر موقعه الرسمي.

ووفقا للتقارير فإن العقد سيكون لمدة 6 أشهر فقط أي لنهاية الموسم لتجنب مشاكل الضرائب في البلاد.

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وسيقود فالكاو فريقه الجديد في مرحلة كلاوسورا من الدوري الكولومبي.

وكان الفريق أنهى مرحلة أبروتوا من الدوري في المركز الثاني للمجموعة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب.

المهاجم المخضرم البالغ 38 عاما سيحقق حلمه باللعب لناديه المفضل منذ الطفولة.

وسبق أن صرّح فالكاو من قبل: "عندما تركت كولومبيا قلت دائما إنني أريد العودة للعب مع مييوناريوس، تابعت هذا الفريق، وسأعتزل بقميصه، لأنني لم ألعب من قبل في كولومبيا".

النمر يمتلك رقما قياسيا محليا كونه أصغر لاعب شارك في مباراة رسمية بالكرة المحلية بعمر 13 عاما و213 يوما وذلك عام 2000 مع فريق بوياكا لانسرز في الدرجة الثانية ولم يلعب مطلقا في الدرجة الأولى محليا.

في 2001 انتقل فالكاو لريفر بليت وتوج معه بلقب الدوري الأرجنتيني في 2008 رفقة التشيلي أليكسيس سانشيز وتحت قيادة دييجو سيميوني.

انتقل إلى بورتو البرتغالي ثم أتليتكو مدريد الإسباني وموناكو الفرنسي، وأعير لـ مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين ثم انتقل لصفوف جالاتاسراي التركي وأخيرا مع رايو فايكانو الإسباني.

وخلال مسيرته توج بـ 7 ألقاب مع بورتو و3 ألقاب مع أتليتكو مدريد ولقب الدوري الفرنسي مع موناكو.

وحاز جائزة الهداف في الدوري الأوروبي موسم 2010-11 و2011-12 مع بورتو وأتليتكو مدريد.

إجمالا خلال مسيرته الاحترافية خاض فالكاو 699 مباراة بين الأندية والمنتخبات وسجل خلالها 354 هدفا كأكثر لاعب في تاريخ كولومبيا تسجيلا للأهداف.

راداميل فالكاو مييوناريوس كولومبيا
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